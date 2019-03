John Kørner kaster sig over landskabsmaleriet

John Kørner er en kunstner, der kredser omkring både kunstneriske og eksistentielle problemstillinger, som han konstant finder nye udtryk for. Helt håndgribeligt har han i årevis arbejdet med ‘problemer’, der i hans værker fremstår som æggeformer, enten i to eller tre dimensioner.

Dem er der også et par stykker af hos Victoria Miro i London, der lige nu viser galleriets femte soloudstilling af Kørner. Men det er hans helt nye landskabsmalerier, jeg personligt falder hårdest for.

Kunstanmeldelse









John Kørner: Life in a Box. Victoria Miro, 16 Wharf Road, London. Til 23. marts.

Her er Kørner inde på et, for ham, forholdsvis nyt område, som det dog viser sig, at han mestrer til perfektion. Snedækkede bjergformationer spejler sig således svimlende i det sikkert iskolde vand, samtidig med at Kørner leger med motivets udstrækning, så det fylder ud over sin egen, malede kant, sådan som det ses i ‘The Earth from a Window’.

Udstillingens overskrift, ‘Life in a Box’, skal derfor ikke forstås så klaustrofobisk, som det lyder, men peger i stedet mere på forskellige former for grænseoverskridelser. Den bevægelse kan gå enten indad eller række ud af billedet, og modsvares i begge tilfælde af en mental bevægelse i samme retning.

Det er stort, smukt – og meget John Kørner.