Sener, knogler, saks: Nu kan du være med til obduktionen i berømt Rembrandt-maleri

Da den 25-årige Rembrandt skabte sit portræt af et hold hollandske kirurger, overværede han obduktionen af den henrettede forbryder Aris Kindte.

Nu er det os, der inviteres til at gå gennem døren til obduktionssalen og at komme ganske tæt på. Ved blot at downloade app’en ’Rembrandt Reality’ på en smartphone får man mulighed for at træde hen til kirurgerne, høre om maleriet og studere det ned til mindste detalje, ja, selv den døde mands åbne sår med sener, knogler og muskler.

Projektet er lanceret af museet Mauritshuis i Haag, Holland, hvor Rembrandts originale maleri kan betragtes, og det er blevet til som led i markeringen af 350 året for den hollandske malers død.

Et vendepunkt i hollandsk portrætkunst

’Dr. Nicolaes Tulps anatomi-lektion’ (1632) var ikke blot Rembrandts første store billede, men bliver også anset for at være et vendepunkt i hollandsk portrætkunst. Som app’en fortæller os, kendetegner det maleriet, at de otte personer er engageret i en handling i en kompleks komposition, hvor kirurgernes blikke hviler forskellige steder; to af kirurgerne kigger ud mod os, der betragter obduktionen.

I videoen herunder kan du se, hvordan det hollandske firma Capitola har arbejdet med at genskabe Rembrandt-maleriet i en interaktiv, digital udgave:

Appen er skabt ved hjælp af augmented reality, som har krævet nøje 3D-affotograferinger af det oprindelige rum, hvor Amsterdam-kirurgerne foretog obduktionerne i 1600-tallet, og af ni nulevende personer, der ligner mændene i maleriet. Det tog ifølge Artnet News fem måneder at skabe scenen.

Ved at træde inden for får vi flere oplysninger om maleriet. For eksempel havde den henrettede Aris Kindte i virkeligheden fået kappet højre hånd af i forbindelse med en tidligere straf. Et røntgenfoto af maleriet, som vi også ser, afslører, at Rembrandt i første omgang malede liget uden højre hånd. Men maleren må have vurderet, at stumpen tiltrak for stor opmærksomhed, for han tilføjede siden hånden.