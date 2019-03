Erhard Jakobsen tonser rundt som en dansk Donald Trump i Gladsaxe

’Erhard mod monopolet’ er en hæsblæsende og munter-nostalgisk fantasi, der sprudler mellem beundring og overbærenhed over for Danmarks Radio. Mungo Park har meget passende sat stykket op i Gladsaxe.

Der er en konkret nostalgi på spil i Peter Langdals og Teater Grobs veloplagte iscenesættelse af ’Erhard mod monopolet’, som jeg af simple aldersmæssige grunde ikke kan relatere til.

Erhard mod monopolet. Mungo Park i Gladsaxe.Høje Gladsaxe Torv 4. Dramatiker: Lasse Bo Handberg. Iscenesættelse: Peter Langdal. Scenografi: Karin Betz. Til 15. april. Og på Aveny-T fra 26. april til 9. maj

Jeg husker næsten ikke Erhard Jakobsen, kun det svage indtryk af en halvskør politiker, der sagde, at han aldrig havde sagt et eller andet, og jeg kan heller ikke huske monopolet. Jeg husker på ingen måde kulturminister Niels Matthiasen (S) eller radioprogrammet ’Spørg bare’.

Og der er ingen tvivl om, at stykket i høj grad spiller på genkendeligheden og nok også ville være rimelig sort snak, hvis man for eksempel satte det op i Indien. Alligevel oplever jeg, at der er noget mere på spil, en fantasi, der også er rettet mod den simple drøm om en verden og en virkelighed, der er til at begribe og leve med, dramatiseret gennem Jakobsens legendariske kamp mod DR og monopolet. ’Erhard og monopolet’ nærmer sig med andre ord også nogle mere arketypiske menneskelige forhold.

Det var Erhard Jakobsen, der indledte den debat om DR’s rolle, der aldrig stoppede igen, og som nu med det nye medieforlig måske er mere aktuel end nogensinde. Og når vi ser Henrik Prips forrygende Jakobsen tonse rundt med sit hår og sine ophidsede monologer, mens han langer ud efter medierne, er det også svært ikke at se ham i lyset af Trump. Han er med andre ord en figur, der giver god mening på en scene i dag.

Men var Jakobsens vision egentlig ikke god nok? Han ville have et upartisk, objektivt og alsidigt DR, men så kun »betænkelige gruppedannelser« og røde lejesvende. DR var et system, der dyrkede den rigtige mening, måske ligefrem en marxistisk propagandamaskine. Han var mildt sagt ikke den store fan af ’Cirkeline i Amerika’ og syntes også, at der burde have været flere nisser i julekalenderen med Poul og Nulle.

Et spøgelse på scenen

Erhard så spøgelser, ville nogen sige – for eksempel Mogens Vemmer, der i en menneskealder var chef for DR’s Børn og Unge-afdeling, og som stod bag nogle af de største succeser i kanalens historie: Kaj og Andrea, Ingrid og Lillebror, Bamse og Kylling. Det er deres indædte kamp, stykket handler om. Til sidst bliver Jakobsen selv et spøgelse, da stykket fortsætter efter hans død, og TV-Byen i 2003 bliver til DR-byen, og DR dropper en julekalender, hvor Johanne Schmidt-Nielsen (EL) skulle have været præsident …

Pensionisten Vemmer er nu blot en cyklist, mens Jakobsen selv altså bliver et spøgelse på scenen. Inden da havde socialdemokraten, der drømte om ligusterhække og mente, at alle havde ret til et hus, stiftet foreningen Aktive Lyttere og Seere, der med over 15.000 medlemmer overvågede alt, hvad DR lavede. Han stiftede CD, fik en jordskredsvalgsejr, og så var han selvfølgelig borgmester i velfærdsstatens mønsterkommune, Gladsaxe, som Mungo Park meget passende og helt konkret har sat stykket op i (Mungo Parks egnsteaterscene på Høje Gladsaxe Torv). Vi følger de to ’konger’ i et opgør om eftermælet, og vi følger kronologien i tilbageblik og et hæsblæsende tempo, der kun mod slutningen taber pusten, når stykket skal nå at fortælle lovlig meget, inden det kan slutte med et tvetydigt håndtryk.

Noget i stykket, der fungerer særlig godt, er måden, hvorpå den enkelte begivenhed får karakter af en slags metasketch, hvor begivenhederne ses i en humoristisk DR-optik, performet til skærmen med kærlig fortælleglæde. Det ligner en nostalgisk fantasi, der sprudler et eller andet sted mellem beundring og overbærenhed over for den gamle institution.