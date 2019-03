Politikens Litteraturpris: Niels Brunse får årets Frit Flet-pris for sit arbejde med komplekse Shakespeare-tekster

Pressen var fyldt, da Politiken onsdag aften havde inviteret til fest i litteraturens navn.

De mange fremmødte kom for at hylde Birgithe Kosovic, der for sin biografiske roman ’Den inderste fare’ om Erik Scavenius modtog Politikens Litteraturpris.

På aftenen blev vinderen af litteraturprisens lillesøster, Frit Flet-prisen, også afsløret. I år går den til Niels Brunse, som i seks bind har oversat 37 af Shakespeares skuespil.

Vært og litteraturredaktør på Politiken Jes Stein Pedersen afslørede, at Birgithe Kosovic havde vundet med et stort flertal, og det var da også en berørt forfatter, der på scenen modtog blomster, en statuette formet som en læsehest og checken på 200.000 kroner.

Foto: Maud Lervik/POLITIKEN Birgithe Kosovic var jublende glad.

Birgithe Kosovic var jublende glad. Foto: Maud Lervik/POLITIKEN

Hun var beæret over at vinde læserprisen for sin bog om »den sure, gamle landsforræder«, og takkede især for, at hendes bog var blevet set – både som en politisk historie om den hidsige regeringsleder, men også som en historie om mennesket og følelserne bag, som var det, der i første omgang fascinerede og inspirerede Kosovic.

»Vores egen Shakespeare på dansk«

Aftenens overraskelse var tildelingen af lillesøsterprisen Frit Flet, som siden 2015 har hædret det nybrydende og eksperimentelle i det litterære felt.

Niels Brunse modtog prisen og 50.000 kroner for sin oversættelse af Shakespeare, som teaterinstruktur Katrine Wiedemann i efteråret roste i Politiken.

»Oversættelsen af Shakespeares samlede værker er Brunses livsværk. Vi kan nu alle sove roligt, fordi vores generation har fået vores egen Shakespeare på dansk«, skrev hun.

Politikens litteraturanmelder Lilian Munk Rösing roste Brunse for hans arbejde med de komplekse Shakespeare-tekster, før hun overrakte prisen.

»Tak for de flotte ord, som røbede alt det besværlige, der er ved at oversætte noget så kompliceret som Shakespeare. Alle de hensyn, man skal tage, er jo indbyrdes modstridende, man kan ikke opfylde dem alle sammen på en gang, og derfor må man netop flette. Jeg er meget glad og meget taknemmelig«, sagde Niels Brunse efter at have modtaget store klapsalver.