Barbra Streisand om Michael Jackson-dokumentar: Det slog dem ikke ihjel

Det er blandt andet disse udtalelser til britiske The Times i forbindelse med Michael Jackson-dokumentaren ’Leaving Neverland’, der har fået folk til at tage afstand fra Barbra Streisand på de sociale medier. Kort efter interviewet fredag, begyndte hashtagget #CancelBarbraStreisand at sprede sig på Twitter.

Oh this is a very very very bad take Barbara. https://t.co/GENvZclsf7 — Molly Jong-Fast (@MollyJongFast) 23. marts 2019

Nu undskylder den 76-årige sangerinde sine udtalelser.

Barbra Streisand giver koncert i Hyde Park i London til juli og det var i den anledning, at den 76-årige sangerinde blev interviewet i The Times.

Streisand siger i interviewet, at hun »absolut« tror på Wade Robsons og James Safechucks anklager i den omdiskuterede dokumentar, ’Leaving Neverland’, og at det er »smertefuldt« at se dokumentaren, hvor de to nu voksne mænd beskylder Michael Jackson for seksuelle overgreb.

I dokumentaren fortæller Wade Robson og James Safechuck om det tætte forhold, de som børn havde til Michael Jackson, og anklager ham for at have misbrugt dem seksuelt, fra de var henholdsvis 7 og 11 år gamle. De siger også begge, at de som voksne har lidt af depression, angst og selvlede.

»Jeg har ondt af børnene. Jeg har ondt af ham. Jeg bebrejder forældrene, tror jeg, fordi de lod deres børn sove med ham«, siger Barbra Streisand til The Times.

Men hun kommer så også til at sige, at »man kan kalde det overgreb«, men at de begge er blevet gift og har fået børn, »så det slog dem ikke ihjel « og at børnene var »vilde med at« være hos ham.

Barbara Streisand siger til The Times, at de gange, hun har mødt Michael Jackson, har han været »meget sød og meget barnlig«.

»Hans seksuelle behov var hans seksuelle behov. De stammer fra den barndom han nu har haft eller hans DNA«, siger hun.

Og det er de udtalelser, blandt andre filmens instruktør, Dan Reed reagerer på på Twitter.

“His sexual needs were his sexual needs” - is pedophilia tolerated in parts of the entertainment industry? #leavingneverland https://t.co/LTdq1LXLkg — Dan Reed (@danreed1000) 23. marts 2019

»’Det slog dem ikke ihjel’. Sagde du virkelig det?«, spørger han i et opslag på Twitter. Og tilføjer i et andet opslag:»’Hans seksuelle behov var hans seksuelle behov’ - tolereres pædofili i dele af underholdningsindustrien?«.

Dagen efter at interviewet blev bragt, gjorde Barbra Streisand det lørdag i The New York Times klart, at hun ikke står på Michael Jacksons side. Men hun gentager sine udsagn om de to drenges forældre.

»Forældres vigtigste rolle er at beskytte deres børn. Det er tydeligt, at også forældrene blev ofre for og forført af berømmelse og fantasi«, siger hun.

Også på Twittter undskylder den 76-årige sanger nu sine udtalelser og siger, at de ikke dækker hendes følelser.

»Jeg er ked af enhver smerte eller misforståelse, jeg har forårsaget ved ikke at vælge mine ord om Michael Jackson og hans ofre med større omhu«, skriver hun.

»Som alle andre ofre for seksuelle overgreb, kommer de til at bære på det her resten af deres liv. Jeg angrer og håber, at James og Wade ved, at jeg respekterer og beundrer dem for at stå frem og fortælle sandheden«, siger sangerinden.

Beskyldningerne i filmen har fået en række medier til at holde op med at spille Michael Jacksons musik.

I Politikens femhjertede anmeldelse kalder Kim Skotte det en »dokumentarfilm, som gør sit bedste for ikke at efterlade tvivl om, at det musikalske geni, excentriske menneske og skadede barn Michael Jackson også var en klassisk pædofil predator«.

Boet efter Michael Jackson har kaldt filmen »et uhyrligt og patetisk forsøg på at udnytte og tjene penge på Michael Jackson«.