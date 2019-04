Gyserkomponisten kan stadig: Musikken begyndte let og æter-agtigt. Men så gik det nedad mod mørket og uhyggen

Et akkordeon, hvad er det? Det er næsten det samme som en harmonika. Men på et akkordeon kan man spille melodier i begge hænder og ikke bare bastoner i venstre hånd.

Så akkordeonet er for de rigtige harmonikatroldmænd. En af dem er danskeren Bjarke Mogensen, der har en flot international karriere kørende på det avancerede sømandsorgel. Til ham har komponisten Poul Ruders skrevet en koncert for akkordeon og symfoniorkester. Den første af sin art, der nogensinde har været opført ved en Torsdagskoncert, lyder det fra DR.

Koncertanmeldelse









Bjarke Mogensen og DR SymfoniOrkestret. Dirigent: Fabien Gabel. Koncerthuset og P2 torsdag. Koncerten sendes søndag kl. 12.15 på P2.

Det er Ruders’ tredje værk i en trilogi af værker for akkordeon, og Mogensen havde lært de nye noder udenad, som det hører sig til for en klassisk musiker, der træder solistisk op.

Men det var lidt af en overraskelse, hvad han og orkestret lagde ud med.

Ruders skabte sig navnlig i 1990’erne en karriere som symfoniker, hvor han vred det helt stort udbyggede symfoniorkester for et ekstremt heftigt og samtidig nuanceret udtryk, der kunne være både himmelhøjt jublende og bedrøvet til døden, for nu at parafrasere den Goethe-inspirerede titel på Ruders’ egen 1. Symfoni. Johannes’ Åbenbaring, vores univers’ enorme, dunkende, glødende Sol-centrum ... Ruders kunne simpelthen ikke få emnerne for sin musik voldsomme, kraftfyldte og uhyggelige nok.

Der var også et keyboard med samplede lyde, der kunne lyde både som et cembalo og et formel 1-løb

Som vor tids svar på tidligere komponister som Hector Berlioz og Richard Strauss excellerede danskeren i at bruge samtlige tilgængelige instrumenter. Fra stortromme til celeste. Han var leveringsdygtig i det store drøn. Men ligesom Strauss vendte rundt og blev sart og sølvskinnende, var det en moden, ny og enkelhedssøgende Poul Ruders, publikum mødte i akkordeonkoncerten.

Ved en Torsdagskoncert, hvor der egentlig var sat tre kvarter af til Ruders’ nye værk, og hvor DR ellers havde kaldt virkelig mange musikere på arbejde for også at kunne spille franske storværker som Debussys ’La mer’, havde Ruders valgt bare at lade musikken vare 25 minutter – og at nøjes med et beskedent antal musikere. Sådan nogenlunde svarende til, hvad de besparelsesramte danske landsdelsorkestre råder over.

Bevares, der var også et keyboard med samplede lyde, der kunne lyde både som et cembalo og et formel 1-løb. Men ellers nøjedes dansk musiklivs store orkestermagiker med to slagtøjsspillere, en enkelt harpe, to af hver slags træblæser, messingblæsere og strygere.

Gennem et røgfyldt kammer

Koncerten begyndte simpelt. Med piblende lyse, æter-agtige toner fra Bjarke Mogensens akkordeon. Og efter en sats med titlen ’Trance’ bestående af én enkelt akkord, der stod og skiftede instrumentationsmæssig farve som i et stykke af 1900-tals-avantgardisten Anton Webern, skruede Ruders musikken helt ned i minimalistisk haiku-format.

Men Ruders var ikke Ruders, hvis ikke han havde mere i ærmet, og mesteren viser sit mesterskab i begrænsningen. Gennem de syv satser, der udgjorde koncertens suiteformede forløb, blev der gradvis skruet ned for lyset og op for gyset.

Fra den klare, piblende indledning bevægede musikken sig igennem midtersatsen ’Smoke’s røgfyldte kammer med fantastiske klange fra det, der lød som en præpareret harpe, og i mol kom solistens akkordeon til at lyde som et kirkeorgel fra en uhyggelig film, inden sidste sats gik Hitchcock-komponisten Bernard Herrmann i bedene. Vel at mærke samtidig med at solisten greb tilbage til førstesatsens piblende nodebillede. Raffineret.