Universitetsforlag og folkeuniversitet vil overtage Radio24syv sammen med lokale medier

Radio24syvs ejer vil stadig ikke sige, om man ønsker at drive radioen videre under de nye vilkår, som nu er blevet sendt i udbud.

Et samarbejde mellem en stribe lokale og regionale medier er klar til at drive den radiokanal på FM-4, som onsdag blev sendt i udbud af Kulturministeriet.

Konsortiet bliver ledt an af den tidligere direktør for DR Danmark Anne-Marie Dohm.

Og nu står det klart, at Aarhus Universitetsforlag og Folkeuniversitet i Aarhus også er en del af samarbejdet, skriver Magisterbladet.

»Vi går ikke ind i det her projekt, fordi Radio24syv er en dårlig radiostation. Vi gør det, fordi vi selv har noget at byde på, der ikke allerede er derude i æteren«, siger Carsten Fenger Grøndal, direktør for Aarhus Universitetsforlag, til Magisterbladet.

I bekendtgørelsen om sendetilladelsen til FM-4 hedder det, at radiostationen skal have base 110 kilometer fra København, hvor mindst 70 procent af medarbejderne skal have deres daglige gang. Det krav er blevet kritiseret af Berlingske Media, som står bag Radio24syv, der i dag har hjemme på FM-4

12 minutters reklamer

Det er endnu uvist, om Berlingske Media igen vil byde på kanalen. Koncerndirektør Anders Krab-Johansen har ingen kommentarer.

Mediekoncernen Nordic Entertainment Group, som blandt andet står bag TV3, og Bauer Media, som driver Radio 100FM, har meldt deres interesse.

I bekendtgørelsen kan man også læse, at radiokanalen må bringe 12 minutters reklamer i døgnet, som skal sendes i blokke. I udkastet til bekendtgørelsen hed det, at reklamerne skulle sendes i blokke af fire eller seks minutter.

Socialdemokratiet mener ikke, at reklamer hører hjemme på en public service-radiokanal, som er financieret af offentlige midler. Partiet har dog ikke tænkt sig at lave om på radioen, hvis magten skifter ved det kommende valg.

»Socialdemokratiet respekterer den udbudsproces, som et politisk flertal nu sætter i gang«, skriver medieordfører Mogens Jensen til Mediawatch.