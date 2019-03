Aros bygger om: Efter dårligt år inviterer kunstmuseet Aros indenfor

Kunstmuseet Aros åbner til sommer nyt modtageområde med cafe, restaurant, lounge og studieområde. Det er meningen, at folk skal dumpe ind for bare at være sammen.

Kunstmuseet Aros i Aarhus bygger hele modtagearealet om og åbner til sommer for en ny »opholdsstue« med fri adgang for alle, der vil, og restaurant, fortovscafé, lounge, studieområde og nyt shoppeområde.

Tiltaget, der kaldes Aros Marked, kommer efter et 2018 med de dårligste besøgstal, siden kunstmuseet åbnede i nye rammer i 2011, men de ting har intet med hinanden at gøre, siger museets direktør Erlend Høyersten:

»Vi har arbejdet på at styrke ARoS som socialt samlingssted i flere år, og Aros Marked er en naturlig del af den udvikling«, skriver direktøren i en mail til Politiken, hvor han også trækker andre tiltag frem som kunstlaboratorierne i den såkaldte Aros Public-afdeling og den nye kunsttriennale, der med start i 2017 bredte sig fra museet ud langs stranden syd for Aarhus.

»ARoS er mere end et kunstmuseum. Vi er en motor for det lokalsamfund, som vi er en del af, og jeg håber, at det nye ARoS Marked bliver et inkluderende og imødekommende sted«, hedder det i mailen fra direktøren, som understreger, at ideen om nyt liv og Hay-møbler til modtageområdet »har været i støbeskeen i en årrække«.

»Det har således intet med besøgstallet for 2018 at gøre«, skriver Erlend Høyersten med sigte til det faldende publikumstal for 2018.

Her lå besøgstallet på 508.000 og dermed 150.000 lavere end året før og også 100.000 lavere end året før igen. Museet ligger dog stadig som nummer to på de danske kunstmuseers uofficielle hitliste.