Katrine Marie Guldager: Overlevede vi virkelig endnu en vinter? Er april virkelig så grusom?

For os, der er jævnt mismodige i vintermånederne, er det måske nu, at man skal kigge kærligt på sin mand, sin kat eller sit barn og sige: ’Er du her endnu? Hvor er det dejligt, at du er her endnu’, skriver Katrine Marie Guldager i denne klumme.

April er den grusomste måned, hedder det i et berømt digt, men jeg kan godt komme i tanke om det, der er værre. Hvad nu, hvis vinteren aldrig holdt op, for eksempel?

»383 lærker er kommet 384«, skriver digteren Per Højholt og tæller lærker så hastigt, febrilsk, at foråret nærmest bliver en eksplosion, umuligt at fastholde, slet ikke med tal. Højholt tæller lærker, og birketræernes kroner syder, vinterens søvnveje blottes og rammes af sol. Digtet ender med, at postens bil kommer til syne under 390 lærker. 390 lærker. Så er der lærkefest! Party on!

Og egentlig er foråret vel også en slags post.

Men er vi overhovedet vågne? Ænser vi overhovedet, at vi er levende? Det er vel det, T.S. Eliots berømte digt ’Ødemarken’ fra 1922, handler om. Foråret er grusomt, fordi alt liv er nært forbundet med døden, fordi det driver syrener frem af død jord, blander erindring og begær. Foråret er grusomt, fordi vinteren hyldede jorden i sneens glemsel. Pokkers også, nu skal vi til at leve igen. Vi havde det ellers lige så trygt og godt som halvdøde, besvimede frø.

Pokkers!

Også Inger Christensen mener tilsyneladende, at der er noget dobbelt ved april. I langdigtet ’Brev i april’ er der i hvert fald blandede følelser omkring lyset, for bliver mørket ikke bare mere mørkt af alt det lys? »Så vælter lyset/ pludselig ind/ og skjuler os helt«, hedder det et sted.

Lyset kan også være en voldsom oplevelse, skriver hun: »Da vælter lyset/ pludselig ind/ og skriger/ i munden på sig selv,/ når vi fødes«.

Intet under, at man bliver træt af alt det lys og trænger til en lille lur.

»Løgene pukler under jorden«

Men bare rolig, snart vil flertallet af os kaste al ambivalens over bord og henrykt vride os i den mindste solstråle. Snart vil vi af ren og skær optimisme tage for lidt tøj på og blive forkølede.

Ingen folk i verden (måske med undtagelse af vores nordiske naboer) soler sig i noget, der nok bedst kan betragtes som gråvejr. Og sådan har det vist altid været. Det bevidner for eksempel A.W. Schack von Staffeldt, når han lykkeligt skriver: »Vaar! elskede Vaar!/ Himmelske Yngling!// Én Straale kun/ Til at oplive mit Indre«.

Og er foråret i øvrigt ikke højsæson for nye begyndelser og kærlighedsmøder af den forelskede slags? Befinder man sig i digtningens verden, får man let den tanke, at kærlighedsmøder som oftest finder sted om foråret. Det er nok ikke noget, Danmarks Statistik kan bekræfte, men mon ikke det skyldes, at vi forbinder foråret med muligheder.

Som Inger Christensen også skriver i ’Brev i april’: »løgene pukler under jorden«. Ja! Snart vil livet bare buldre op af jorden.

Netop forårets muligheder beskrives så smukt i et digt af Benny Andersen, ’Afkroge er ikke hvad de har været’:

Man leder efter et ord

og finder et sprog

Man kysser en mund

og bliver gift med et folk

Man graver i haven

og støder på en planet

Man ser forundret op

og man er forår.

Men før vi alle forvandler os til nye muligheder, synes jeg, vi skal give alle dem, der lider af vinterdepressioner, en medalje for, at de stod det igennem. Tak, fordi I er her endnu!

For os, der bare er jævnt mismodige i vintermånederne, er det måske også nu, at man skal ryste sin støvede hovedpude og kigge kærligt på sin mand, sin kat eller sit barn og sige:

’Er du her endnu? Hvor er det dejligt, at du er her endnu. Tænk, at vi overlevede endnu en vinter. Tænk, at vi stadig er her’.