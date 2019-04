5 hjerter: Udstilling om spejderprinsessen Benedikte mangler kun duften af snobrød for at være fuldendt

Prinsesse Benedikte fylder 75 og hyldes for sit engagement og totale loyalitet over for monarkiet i gennemført udstilling, der føles som en fornøjelig spejdertur.

Pligten frem for alt. Det var Gustaf VI Adolf af Sveriges valgsprog, men det er også hans barnebarn prinsesse Benediktes. Når hun bliver spurgt, hvad hun anser for at være sin vigtigste opgave, svarer hun fluks: »Min opgave er at støtte dronningen«.











Prinsesse af tiden. H.K.H. Prinsesse Benedikte og 75 års danmarkshistorie. Koldinghus, Kolding. Til 3. november

Dronningen er som bekendt Margrethe, og når hun ikke er i Danmark, og når ingen af hendes sønner kan assistere, er det prinsesse Benedikte, der fungerer som rigsforstander. Hun er vokset op med visheden om, at hendes vigtigste opgave skulle være at hjælpe dronningen. Det lyder som et åg, men når man går gennem udstillingen ’Prinsesse af tiden. H.K.H. Prinsesse Benedikte og 75 års danmarkshistorie’, får man den opfattelse, at Benedikte trives ganske godt i den rolle og slet ikke kunne forestille sig, at tingene skulle være på en anden måde.

Foto: Jens Dresling Prinsesse Benedikte.

Prinsesse Benedikte. Foto: Jens Dresling

Prinsesse Benedikte er protektor for Koldinghus, der sidste år markerede sit 750-års jubilæum som kongeslot. Det er derfor naturligt, at en udstilling i anledning af, at Benedikte mandag fyldte 75 år, er henlagt til Koldinghus, der i lang tid lå hen som en ruin, men som takket være arkitektparret Inger og Johannes Exner i dag er et fremragende udstillingssted. Hun blev født under den tyske besættelse – det oplever vi med billeder af tyske fly, der stryger over landet til lyden af luftsirener – og hun kom som et »lille lys i mørket«, som det hedder på udstillingen, der fører os igennem prinsessens barndom, ungdom, bryllup, arven fra forældrene og hendes mange pligter.

Koldinghus er et fremragende udstillingssted, og det tidligere kongeslot er en passende ramme for udstillinge om prinsesse Benedikte i anledning af hendes 75-års fødselsdag.

Koldinghus er et fremragende udstillingssted, og det tidligere kongeslot er en passende ramme for udstillinge om prinsesse Benedikte i anledning af hendes 75-års fødselsdag.

Den tyske forbindelse

Som datter af kong Frederik IX og dronning Ingrid har Benedikte været vant til at være omgærdet af opmærksomhed, fra hun var helt lille. Den opmærksomhed har det måske været lettere at leve med, fordi hun som voksen slog sig ned i Berleburg i Tyskland efter at have giftet sig med prins Richard. Det betyder, at hun i nogle perioder måske har kunnet gå mere under radaren end storesøsteren. Men det er ikke noget, man hører om på udstillingen – eller i bogen ’Benedikte – en kongelig prinsesse’ af Anne Sofie Kragh, som just er udkommet på Politikens Forlag.

Pligten er altid kommet først, og selv om det nævnes på udstillingen, at Benediktes ægteskab med en tysker blev indgået i 1968, da der var et vist tøbrud mellem Danmark og Tyskland efter Anden Verdenskrig, bliver det ikke uddybet. Benedikte og Richard blev gift, fordi de forelskede sig i hinanden, men traditionelt har royale bryllupper på tværs af landegrænser jo haft flere formål og er blevet tillagt mange betydninger, og her kunne det være interessant at høre, hvilke overvejelser prinsesse Benedikte gjorde sig i den forbindelse. Hvad sagde man i samtiden til, at en dansk prinsesse giftede sig med en tysker? Og hvordan reagerede Benediktes forældre på udsigten til, at datteren giftede sig med en mand, hvis far var faldet på Østfronten?

Det må blive en anden gang, for fokus på Koldinghus er at belyse, hvordan Benedikte har udfyldt sin rolle som ægtefælle, diplomat, søster og mor, men især hendes engagement i samtiden, som kommer til udtryk i de mange protektioner, hun tager sig af.