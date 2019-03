Er sorte mennesker ikke hudfarvede? Den Danske Ordbog får høvl for sin definition af ordet 'hudfarvet'

Hvad tænker du på, når du hører ordet ’hudfarvet’? Måske har du som barn bedt om den ’hudfarvede’ farveblyant, når du skulle farvelægge en tegning? Slår du ordet op i Den Danske Ordbog, som beskriver ordforrådet i moderne dansk fra cirka 1955 til i dag, får du definitionen: »Farve som huden hos gruppen af hvide mennesker; meget lys og afdæmpet orange«.

Den beskrivelse er problematisk, mener flere mennesker. Katrine Blauenfeldt, chefredaktør på OXY Magazine og debattør, er en af dem.

»Det signalerer, at hvid er ’den rigtige hudfarve’, og at alt, der afviger derfra, ikke er ’rigtig hudfarvet’. Det er et kæmpe problem, at vi ikke prøver at anerkende, at der er andre hudfarver, som også er hudfarvede«, siger Katrine Blauenfeldt.

Hun har derfor sendt en mail til Den Danske Ordbog, hvor hun spørger, om det ikke »ville være smart at rette« i ordbogens definition af ordet ’hudfarvet’, så mennesker med en anden hudfarve end hvid også kan føle sig inkluderede. Og hun har bedt sine knap 11.000 følgere på Instagram om at gøre det samme.

Ledende redaktør på Den Danske Ordbog Lars Trap-Jensen mener dog ikke, at det er en ordbogs opgave at ændre en definition, som nogle folk opfatter som problematisk.

»Det er ikke vores rolle. Vores opgave som ordbog er at registrere og beskrive ordene, sådan som de bruges af de mennesker, der taler og skriver dansk. Og vi kan se i vores tekster, at det ord bliver brugt på én og kun én måde. Og det er den, vi beskriver i ordbogen«, siger Lars Trap-Jensen.

Ordbogen er ikke ufejlbarlig

Lars Trap-Jensen siger, at ordbogens beskrivelse ikke vil blive ændret, før de kan se, at ordene bliver brugt på en anden måde i deres empiri. Og det er netop empirien, det videnskabelige og skriftlige grundlag, der gælder for Den Danske Ordbog. I øjeblikket har Lars Trap-Jensen ikke set et eneste tilfælde i den skriftlige empiri, som peger på, at tillægsordet ’hudfarvet’ er blevet brugt på en anden måde.

Det er et kæmpe problem, at vi ikke prøver at anerkende, at der er andre hudfarver, som også er hudfarvede Katrine Blauenfeldt, debattør

Lars Trap-Jensen har indtil videre modtaget omkring 50 henvendelser fra folk, der beder dem om at ændre definitionen. Han siger, at han har indtrykket af, at der er tale om en lille gruppe, som forstærker hinanden, og at Den Danske Ordbog ikke har tænkt sig at bukke under for pres.

»Det, der gør indtryk, er, hvis de kan overbevise os om, at sprogbrugen er en anden. Vi er ikke ufejlbarlige. Derfor opfordrer vi brugerne til at hjælpe os ved at indsende eksempler, hvis det viser sig, at ordet bruges på en anden måde. Vi vil gerne se evidens, før vi kan videregive en anden beskrivelse«.

Katrine Blauenfeldt har også opfordret sine følgere på Instagram til at indsende skriftlige eksempler på, at ’hudfarvet’ bliver brugt i andre sammenhænge, end når der er tale om hvide mennesker.

»Jeg ved godt, at der er forskel på dansk og engelsk sprog, men hvis det bliver brugt i alle mulige andre sammenhænge uden for Danmark, så er det jo, fordi der generelt i verden er en større opmærksomhed omkring, hvordan vi bruger ordet. ’Hudfarvet’ er måske et levn fra fortiden, som vi skal til at gøre op med«, siger Katrine Blauenfeldt.