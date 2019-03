Hvad skete der lige der? Det var egentlig vurderet til 4.000 kroner. Men hammerslaget lød først, da maleriet nåede 1 million

Auktionshuset Bruun Rasmussen vil nu undersøge, hvorfor et maleri blev solgt for et beløb, der var langt, langt over vurderingsprisen.

Mange auktioner går som planlagt. Et stykke kunst bliver vurderet til en bestemt pris, og det vindende bud ender måske en my eller to over eller under.

Men da auktionshuset Bruun Rasmussen tidligere på ugen havde et ældre maleri under hammeren, gik det helt anderledes.

Ved auktionens start bød en køber 2.100 kroner, og kort efter stemte en anden i. De to fortsatte i seks timer, indtil køber nummer 2 vandt med et hammerslag på 1 million kroner.

Maleriet fra det 19. århundred går under navnet ’Mytologisk scene’, og ifølge Bruun Rasmussen er det en ukendt maler, der har malet billedet.

På maleriets bagside står kunstnerens navn utydeligt skrevet, og spekulanter på hjemmesiden kunstnyt.dk påpeger, at navnet muligvis kan læses som ’Le Brun’. Hvis det er tilfældet, kan nogen måske blive lokket af navnet på den kendte maler Charles Le Brun, der var en af barokkens mest fremtrædende kunstskikkelser i Frankrig. Ud over sine egne malerier har han også bidraget til udsmykningen af slottet i Versailles.

På bagsiden af maleriet er navnet meget utydeligt. FOTO: Bruun Rasmussen

Kasper Nielsen, der er vurderings- og salgsdirektør i Bruun Rasmussen, ved endnu ikke, hvad der står bag fejlvurderingen.

»Vi er selvfølgelig fokuserede på at få afklaret, hvordan det er sket. Om vi enten har med købere at gøre, der vil give væsentlig mere for tingene, end vi mener, de er værd, eller om der er noget, vi ikke har opdaget«, siger han til Politiken.

Hvor tit sker det, at I vurderer så fejlagtigt?

»Selvfølgelig sker det, at ting bliver dyrere, end man havde regnet med, eller at ting, man troede kunne opnå en høj pris, alligevel ikke kunne sælges. Men den her sag er speciel, fordi billedet jo er solgt som en ukendt kunstner, og hammerslaget er så meget over vurderingen. Jeg har været her i 16 år, og jeg har aldrig set noget lignende«.

Bruun Rasmussen håber på at have en afklaring i sagen i løbet af næste uge.