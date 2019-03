Kim Larsens nye album bliver revet væk

Det smager af gamle dage. Dengang nye store pladeudgivelser kunne fylde en pladebutik med forventningsfulde fans, der ville have idolerne med hjem på vinyl.

Sådan er det flere steder i landet, hvor pladebutikkerne nærmest bliver løbet over ende af kunder, som vil have fingrene i Kim Larsens ’Sange fra første sal’, der udkom natten til fredag.

»Jeg har aldrig oplevet noget lignende, og jeg var også være med dengang i en fjern fortid, hvor man virkelig solgte mange plader, men jeg kan ikke mindes noget som det her«.

Bo Ellgaard måtte knibe sig i armen, da han valgte at åbne sin pladebutik Record Pusher i det centrale Odense torsdag nat for at give de største Kim Larsen-fans mulighed for at købe den nye skive, så snart den var givet fri.

»Der var kø langt hen ad gaden, jeg har vel solgt omkring 250 plader og har omkring 80 tilbage, så der er nok udsolgt i eftermiddag«, siger Bo Ellegaard.

Udsolgt er der også i den københavnske pladebutik Beat, der stort set havde solgt hele første oplag på forudbestillinger, inden butikken åbnede fredag formiddag.

»Vi vi får nye forsyninger på onsdag«, siger butikkens indehaver, Peter Sørensen, der ikke vil afsløre, hvor mange plader han har solgt.

Indspillet i Larsens lejlighed

Men pladerne bliver revet væk, lyder meldingen fra Warner, der står bag udgivelsen:

»Der er en enorm efterspørgsel ude i pladebutikkerne, og flere har allerede meldt udsolgt af første-oplaget«, fortæller product og promotion manager Las Thomsen.

Kim Larsens sidste 12 sange er også lagt ud på store digitale musiktjenester som Spotify – her er det dog stadig for tidligt at sige noget præcist om omfanget af salg og streaming:

»Men Spotify har placeret nummeret ’Miss Måneskin’ som nummer 1 på deres playliste New Music Friday, så det lover godt. Det virker, som om folk streamer hele albummet, i morgen kan vi se hvor omfattende det egentligt er på deres Top 50«, siger Las Thomsen.

Kim Larsen døde i september, men nåede at indspille de 12 numre sammen med sønnen Hjalmer og manageren Jørn Jeppesen i løbet af sommeren.

Og indspilningerne foregik noget usædvanligt i Larsens lejlighed i Odense, ikke langt fra Bo Ellegaards pladebutik, hvor der er gode anmeldelser til nationalskjaldens sidste sange:

»Det er jo Kim Larsen i rollen som spillemand, og på den måde er vi fuldstændig tilbage til den enkelthed, der var i hans første soloplade ’Værsgo’ – bare med lidt dybere tekster, fordi han havde noget andet på hjertet. Jo, jeg er meget begejstret«, siger Bo Ellegaard.