Vidunderbarnet var koncentreret, men en anelse træt på en aften, hvor hun sprang over et lovet Mozart-værk og kom uheldigt i gang med Ravel

Hun har spillet koncerter i København mange gange gennem sin voksne karriere, den franske pianist Lise de la Salle, der voksede op som vidunderbarn på klaver, og hun har helt tydeligt mange danske fans.











Lise de la Salle. Mogens Dahl Koncertsal. Tirsdag

Når man begynder på et instrument allerede som 4-årig, spiller sin første koncert i en alder af 9 og er solist med et symfoniorkester første gang som 13-årig, så er hele ens liv fyldt med musik, øvning og koncerter, og den i dag 30-årige Lise de la Salle virkede koncentreret, men måske også en anelse træt, da hun tirsdag aften genbesøgte dirigenten Mogens Dahls private koncertsal på Islands Brygge.

Programmet lovede tre værker af Mozart, men hun sprang det første over og gav så til gengæld hver eneste node i de to andre fuld og følsom opmærksomhed. I det hele taget var Lise de la Salle professionelt koncentreret om afleveringen af et program, hvor en af de komponister, hun spiller allerbedst, nemlig sin landsmand Maurice Ravel, fik stor opmærksomhed.

Ravels ’Sonatine’ underspiller med sin titel ’Lille sonate’ de tre satsers krav til stor klaverteknik, elegance, impressionistiske lysvirkninger og de dér glimt fra musikhistoriens fjerne fortid, Ravel var en mester i at skabe. Men den fik al det vemod og al den omhu i udførelsen, musikken forlanger.

At pianisten lige måtte begynde forfra på førstesatsen en gang, før hun kunne komme ordentligt af sted, var et hændeligt uheld, der ikke generede, og de tre uddrag af Ravels ’Miroirs’ blev aftenens klimaks med både det store pianistiske swoop, al ensomheden i stykket ’Une barque sur l’océan’ og fingeropslidende glissader op og ned ad tangenterne i den spanskfarvede ’Alborada del gracioso’.

To store ballader af Chopin understregede det pianistiske format, men viste også, at det er det store romantiske udtryk, Lise de la Salle stadig ikke mestrer på absolut topniveau.

Trods samarbejde med topdirigenter som Fabio Luisi om indspilning af for eksempel Rakhmaninovs bredskuldrede klaverkoncerter. Hun pressede g-mol-balladen alt for hårdt fremad, og det gjorde ikke musikken godt.

Tre barcaroller – det vil sige stykker om at vugge fredeligt i en båd på vandet – af Gabriel Fauré virkede ferske, klemt inde, som de var, imellem Ravel og Chopin. Men sådan er Faurés simple og så alligevel så raffinerede verden: kølig og behersket.

Salen fik til sidst et »godaften« på engelsk fra de la Salle, der imidlertid ikke virkede helt tilfreds med, at det blev modtaget med hjertelig latter. Efter en simpel, men indlevet sicilienne-sats af Bach blev en heftig udladning af netop Rakhmaninov punktum for en soloaften, der var topprofessionel. Seriøst, men også afmålt serveret.