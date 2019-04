I USA er James Holzhauer i gang med at slå alle rekorder i ’Jeopardy!’ Spørgsmålet er, om han nogensinde kan tabe. Og om han har brudt illusionen om, at tv-quizzen handler om mennesker.

’Jeopardy!’ er ikke et tv-show, man taler om på arbejdspladsen eller over middagsbordet. Det er formularisk underholdning, der siden 1984 har været en rutine mere end en begivenhed for amerikanske seerne.