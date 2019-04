Morgenthaler går i eksistentiel tomgang i grotesk roman, men hey, der er sjov afføring

Jeg må indrømme, at denne roman skrevet af tegneren og filminstruktøren Anders Morgenthaler og forfatteren og radioværten Marie Louise Tüxen var meget bedre end frygtet ud fra førstehåndsindtrykket. Når man lige kigger på forsiden, hvor en kvinde sidder på en rodeogris og svinger sit stetoskop, og på titlen, ’Helle Erobreren’, og også ser, hvad den handler om, er det ikke, fordi det kilder i maven af forventning.

»Lyv hurtigere end en gris kan rende«, står der bag på bogen. Og så kan man læse, at den handler om en »gudsbenådet slagter«, der »kunne lægge et snit til en svineskank, som var det en finere kunstart«, men som så bliver arbejdsløs efter en bedragerisag.











Anders Morgenthaler og Marie Louise Tüxen: Helle Erobreren. Gyldendal. 282 sider. 249,95 kr. Udkommer 11. april

Det står dog hurtigt klart, at bogen er godt og sjovt skrevet, det lettere groteske lægeroman-univers er sjovt, og jeg er også underligt villig til at købe præmissen med slagteren Helle, der under noget aktivering på Nykøbing F. Sygehus bliver forvekslet med en stressramt polsk turnuslæge, mens hun lige står og ryger lidt e-cigaret. Helle overtager hendes identitet og bliver en slags lægeverdenens Stein Bagger, som det hedder et sted.

Og fordi Helle er tidligere dyrlægestuderende, skulle hun nok kunne finde ud af for eksempel at foretage en kikkertundersøgelse eller operere lidt. Hurtigt bliver hun hospitalets mest populære kirurg.

Bogens hverdagssatiriske tone – der i gode stunder kan minde lidt om forfattere som Nikolaj Zeuthen og Lone Aburas – støder herligt sammen med det sygt bizarre: et sammenstød mellem et semiminimalistisk sprog, en quirky tone (»en velkendt scene er ved at finde vej: Velkommen til optagelse nummer 37.145 af Datter løsriver sig fra sin mor under stort drama«) og nogle scener, man snildt ser for sig som Wulffmorgenthaler-striber.

Som da Helles bolleven, Mikael Bo, som hun skylder penge, pludselig bliver hendes stakkels patient, fordi han har stukket et sennepsglas op i røven, selv om han aldrig rigtig brød sig om analsex. Nu løber det ud med sennep og afføring.

Kajs afføring er hård

Men så er der alligevel for mange kameler at sluge til, at jeg i sidste ende synes, at ’Helle Erobreren’ er en god roman. Som om der er gået helt overgearet brainstorming i den, og alle vilde ideer har fundet vej ind i bogen.

Sætning for sætning er bogen fermt og sjovt skrevet. Mange af karaktererne er også gode

Der går på samme tid tomgang og overflødighedshorn i plottet, der for eksempel fører Helle til Polen og introducerer Klaus Riskær som romanfigur, men ender med at sige meget lidt om noget, og som nok heller ikke helt kan eller vil hamle op med det mere alvorligt klingende spørgsmål, pressemeddelelsen fra forlaget stiller:

»Hvad gør man, når man er faret vild i sit eget liv, og man pludselig får chancen for at blive en anden?«.

Det er ligesom ikke i de eksistentielle luftlag, bogen brillerer. Det gør den til gengæld, når den skal beskrive Kajs afføring: »Kajs afføring er hård. Det er små kugler, der ruller rundt i bleen og minder om frosne falafler«.

Jeg kan også godt lide sarkasmen i miljøbeskrivelsen, når samme Kajs baghoved beskrives som »fladt som bunden af en Kähler-vase«. Eller: »Karins hænder ved, hvad de laver. Kaj græder kun lidt. Carina fra Orange stue med det friske korte hår, som alle roser, har allerede ringet 112«.

Eller: »Michelle drejer rundt, tålmodigheden er mistet som en mødom til et halbal, klodset og aggressivt«.

Sætning for sætning er bogen fermt og sjovt skrevet. Mange af karaktererne er også gode: Frisørdatteren Michelle, den polske lejer med de sure tæer og Johnny, der fra sit Burger King-skjul hjælper Helle med at hacke sig ind på sygehusets computere, osv.

Men i sin helhed bliver det hele mere spøjst end rammende. Som roman samler løjerne sig ikke til et særlig overbevisende resultat.