Et omrejsende farveorakel

Der er rift om tekstildesigneren Margrethe Odgaard i øjeblikket. Hun medvirker i udstillingen Colour Days hos A.Petersen på Amager. For tekstilvirksomheden Kvadrat har hun netop udviklet genbrugsulden Re-wool, der fås i 21 farver, samtidig med at hun er ved at sætte nye farver på Montanas bogreoler.

Og nu har udstillingsstedet Munkeruphus i Dronningmølle slået dørene op for Odgaards første soloudstilling i Danmark.











Margrethe Odgaard. Never odd or even. Munkeruphus. Dronningmølle. Til 10. juni

Odgaard har udviklet sig til at være vor tids førende farveorakel, ikke kun fordi hun er god til at udvikle kulører, men fordi hun er en brandgod formidler. På Munkeruphus er det netop Odgaards formidlingsevne, der redder showet.

Skal man forstå udstillingen, der er placeret på første sal i det gamle træhus, der engang var kunstneren og designeren Gunnar Aagaard Andersens hjem og værksted, må man begynde med en lille film, hvor Odgaard forklarer, hvordan hun arbejder, og hvorfor hun er så optaget af farver. Ellers kan det være svært at afkode de smukke farver på væggene, gardinstofferne og gulvtæpperne, som Odgaard har udviklet, og som spiller vidunderligt sammen med Munkeruphus.

Den brune elsker hun, fordi det er den brune jord, alting vokser op fra. Det er den brune jord, vi går på. Brun er helt basal – og den indgår ikke engang i regnbuen.

I filmen viser Odgaard, hvordan hun afprøver farvepigmenter på tekstil, og beskriver, hvordan tekstilindustrien har svært ved at eksperimentere med tekstiler, fordi det tager så lang tid at udvikle et tekstil. Inden for andre designfag kan man tegne sig frem eller lave små skanninger, men i tekstilfaget går det meget langsommere.

Vi bruger ofte tekstiler helt tæt på kroppen – ja, faktisk er tekstiler det lag, der skaber en fysisk distance mellem den menneskelige krop og den omgivende verden – og derfor skal tekstiler ikke kun være smukke at kigge på, men også behagelige at komme i kontakt med. Enhver tekstildesigner får våde øjne, når de udtaler ordet ’taktilt’, og det kan man sagtens more sig over, men det bunder i en grundlæggende forståelse af, at overflader og strukturer er alfa og omega, når det handler om tekstil.

Hun orienterer sig via farver

Når Odgaard fortæller, kan man mærke, at hun brænder for det, hun arbejder med. Hun forholder sig til farver, som vi andre forholder os til lys og luft. Det er igennem farverne, hun orienterer sig. Den brune elsker hun, fordi det er den brune jord, alting vokser op fra. Det er den brune jord, vi går på. Brun er helt basal – og den indgår ikke engang i regnbuen. Den historie og mange andre om Odgaards farver kan man læse i et rum, hun har malet kanelrødt, og hvor hovedattraktionen er en stor montre, som er fyldt med farvekort.

Odgaards fornemmelser for farver springer frem overalt. Pludselig falder man i svime over en tedug, som hun har broderet sting på, der ligner løse teblade. Tråden har ligget i oolong-te og har fået en smuk gylden farve, der veksler afhængig af, hvor længe tråden har trukket. Et gennemgangsrum er malet med farven kamillegul, som Odgard har udviklet, ligesom hun også har skabt den kanelrøde farve. Hendes farver er så sanselige og lækre, at man tror, det er den sande natur, hun har smurt på væggene.

I trapperummet til første sal har Odgaard placeret et gulvtæppe på væggen. Det er skabt i samarbejde med Ege Tæpper, der også havde et tæt samarbejde med Gunnar Aagard Andersen. Odgaard har vendt og drejet sine tæpper i de store maskiner, og resultatet er blevet alt andet end maskinelt.

Det er faktisk tæppets bagside, man kan beskue i trapperummet, for det er den, som Odgaard er mest interesseret i, for den viser netop de processer, som tæppet har været udsat for. Odgaard vil kun lade os se det bedste af det bedste, og i tæppets tilfælde er det altså tæppets bagside. Det er ret overskudsagtigt at kunne tage den beslutning.