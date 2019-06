Sociologen Bernard Lahire har brugt de seneste mange år på at analysere vores drømme. Han mener, det er en fejl, når vi forviser dem til intimsfæren. For i virkeligheden er drømmene noget af det mest sociale, vi har, fortæller han i dette interview med Politiken.

I ’The Tempest’, Shakespeares teaterstykke, formulerer hovedpersonen, troldmanden Prospero, det dunkle klart: »We are such stuff as dreams are made on«.