Podcast-institution når udsendelse nr. 1.000: Marc Maron får folk til at være sig selv – også Barack Obama

Marc Maron startede for snart 10 år siden podcasten ’WTF’. Her får han gæsterne til at bevæge sig væk fra de sædvanlige talepunkter og fortælle ærligt om sig selv. Hans farligste våben er at være ærlig selv.