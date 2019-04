Warner Bros. slæber Trump i retten for at bruge Batman-musik uden tilladelse

USA’s præsident fik i dag en ny fjende, da filmselskabet Warner Brothers Pictures lagde sag an mod ham for at bruge musik fra Batman-filmen ’The Dark Knight Rises’ i sin nyeste kampagnevideo.

Der var ellers schwung over den amerikanske præsidents nye valgvideo for præsidentvalget næste år:

»Først ignorerer de dig. Så griner de af dig. Så kalder de dig racist. Donald J. Trump. Din stemme. Beviste, at de alle tog fejl«.

Sådan lød teksten i en Batman-skrifttype over en valgvideo fra præsident Donald Trump. Den blev akkompagneret af filmkomponisten Hans Zimmers ’Why Do We Fall?’ fra Batman-filmen ’The Dark Knight Rises’.

Sådan præsenterede Trump sig i valgvideoen, der nu er taget ned igen.

Der var bare lige det, at Donald Trumps folk ikke havde sikret sig rettigheder til at bruge sangen, så selskabet bag Batman-filmene, Warner Brothers Pictures, kvitterede ved at sagsøge præsidenten.

»Brugen af Warner Bros.’ underlægningsmusik fra ’The Dark Knight Rises’ i kampagnevideoen var uautoriseret. Vi går gennem de relevante juridiske kanaler for at få den fjernet«, meddelte tv-selskabets talsperson. Det skriver det amerikanske medie Variety.

Videoen blev postet på præsidentens Twitter-konto, og den nåede at blive set 2,3 millioner gange, før den som følge af Warner Brothers’ reaktion blev taget ned.

Foto: Ron Phillips Den amerikanske præsident er kommet i føre for at bruge underlægningsmusik fra Batman-filmene til sin nye kampagnevideo uden at have spurgt om lov.

Batman-karakteren Bruce Wayne bliver beskrevet som en rig amerikansk playboy, filantrop og ejer af et konglomerat med eget tårn, Wayne Tower.

Om Donald Trump ser sig selv i det, kan vi kun gætte på, men det er ikke første gang, præsidenten bruger amerikansk populærkultur i sine kampagner.

Senest var det HBO-serien ’Game of Thrones’, der måtte lægge design til en plakat med teksten ’Sanctions are Coming’ som reference til seriens kendte citat ’Winter is Coming’.

Budskabet var henvendt til Iran, men HBO tog formen ilde op.

Tv-stationen frabad sig at få sit varemærke brugt uretmæssigt til politiske formål. Denne gang bliver retten involveret.