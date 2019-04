Mette Davidsen-Nielsen: Min datter har besjælet en gammel tyndslidt pude

FOR ABONNENTER

Påskens mest påtrængende spørgsmål i vores familie er, om Mimi skal have nyt tøj. Mimi er 170 år gammel og tyndslidt. Hun trænger i den grad til det. Dilemmaet er dog, at en del af hendes personlighed vil gå tabt ved et hamskifte. Selv om Mimi er fuld af huller og pletter, vil en makeover give hende et stift og upersonligt udtryk – som ved en botoxbehandling. Hendes lugt vil også blive forkert. Af samme grund er Mimi kun blevet vasket en enkelt gang i hele sit liv.