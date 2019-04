Tolkien, Astrid Lindgren, Carmen, David Bowie: Det Kongelige Teaters næste sæson går efter det populære

Dansk kultur skal blive bedre til at tale kunsten op – og dermed knap så bange for at blive uvenner med politikerne.

Det Kongelige Teaters nytiltrådte direktør, Kasper Holten, præsenterede torsdag formiddag teatrets næste sæson og tog udgangspunkt i spørgsmålet, som det ifølge ham altid stilles til borgerne: »Vil du helst have et teaterstykke eller en ny hofte? Der taber kulturen sjovt nok altid, men lever vi kun for at overleve eller for at få gode, meningsfulde liv fuldt med oplevelser, der kan give vores liv en ny dybde?«.

Det er titler med potentielt stor publikumsinteresse, der kendetegner udvalget for Det Kongelige Teaters scener i sæsonen 2019-20 at dømme efter Skuespillets, Operaens, Ballettens og Det Kongelige Kapels programmer, som netop er blevet offentliggjort.

»Mange mennesker skal kunne se sig selv i os«, sagde Holten.

Det mest spektakulære først: 22. maj næste år præsenterer Kasper Holten sit eget Midgård i en opsætning af Tolkiens ’Hobbitten’, senest en kæmpesucces på film i 3D, og jeg skal komme efter dig. Det foregår som altid i Ulvedalene nord for København. Som noget nyt skal den store udendørs forestilling præsenteres skiftevis i Moesgaard ved Aarhus og i Ulvedalene.

Fra 3. april viser Skuespillet ’Lazarus’, den nyligt afdøde David Bowies seneste værk, der gik for fulde huse i New York og London, og som i København præsenteres med et otte personer stort orkester og adskillige sangsolister, den klassiske franske ’Cyrano de Bergerac’ fra 27. september i Katrine Wiedemanns opsætning og med Olaf Johannessen som poeten med den lange næse.

22. november har alle tiders drengeeventyr, Astrid Lindgrens ’Brødrene Løvehjerte’ premiere i en ny dramatisering, 6. marts Brechts ’Mutter Courage’ med Karen-Lis Mynster.

’The Handmaid’s tale’ som opera

Operaen præsenterer ’Carmen’ i en ny opsætning fra 14. september, som noget nyt og kontroversielt en musical, Steven Sondheims ’Sweeney Todd’ fra 23. november og fra 1. maj den engelsksprogede version af ’The Handmaid’s Tale’, Poul Ruders’ opera over Margaret Atwoods dystopiske roman, der senest var en stor triumf for HBO.

Herudover har Hans Abrahamsens opera ’Snedronningen’ urpremiere 13. oktober. Abrahamsen modtager i morgen Léonie Sonnings Musikpris.

Richard Strauss’ opera ’Ariadne på Naxos’, der hører til Det Kgl. Teaters største successer tidligere i historien, er tilbage i, hvad operachef John Fuljames kalder »en stærkt feministisk udgave«.

Den Kgl. Ballet har 9. november urpremiere på solodanser Gregory Deans ballet over Karen Blixens liv, ’Blixenø, en stort anlagt ballet i tre akter til musik af Debussy, ligesom en af de store nyklassikere, John Neumeiers ’Mahlers 3.’, får premiere i nyopsæning 14. marts.

Endvidere har Balletten besøg af Nederlands Dans Theater, San Francisco Ballet og Israel Ballet i løbet af sæsonen.