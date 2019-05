26-årigt fransk wunderkind giver underklassen en stemme - nu kan du læse ham på dansk

FOR ABONNENTER

26-årige Édouard Louis er et godt sted at begynde, hvis man vil læse sig ind under huden på den hårdt prøvede franske arbejderklasse. ’Hvem slog min far ihjel’ er en selvstændig fortsættelse af hans selvbiografiske homoroman ’Færdig med Eddy Bellegueule’, og nu er det Louis’ far, der er i centrum. Hvad gik der galt mellem far og søn? Hvorfor fik faren et så elendigt liv? Hvordan er politikernes økonomiske politik med til at skabe en underklasse af fattige? Houellebecqs fokus og univers er altid den teknokratiske middelklasses, Edouard Louis’ er underklassens. Hans roman er også historien om, hvorfor nogle i Frankrig tager gule veste på og tager til Paris for at brænde biler af på Champs-Élysées.