For sexistisk: Skole fjerner Tornerose og Den lille Rødhætte

Skolebiblioteket på Tàber skolen i Barcelona er blevet noget slankere. For skolen har besluttet at fjerne 200 af bøgerne til de mindste børn, heriblandt klassikere som ’Tornerose’ og ’Den lille Rødhætte’. Det skriver den spanske avis El Pais og engelske The Guardian. Skolen mener, at bøgerne fastholder kønsdiskriminerende stereotyper, som er skadelige for børnene.