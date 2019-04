»Vi er nødt til at gå på kompromis med vores ambitioner«: Statens Teaterskole nedlægger to uddannelser efter millionstor regnefejl

Ledelsen på scenekunstskolen glemte at sætte penge af til blandt andet barsel og blev i januar sat under skærpet tilsyn af Kulturministeriet. Nu dropper skolen to nyoprettede uddannelser for at få styr på økonomien.

Håbefulde scenetalenter har i foråret kunnet ansøge om at blive optaget på fire spritnye uddannelser på scenekunstskolen. De nye uddannelser på kandidatniveau skulle medvirke til at løfte niveauet på den anerkendte skole, som uddanner dansere, skuespillere og scenografer og sidste år modtog cirka 80 millioner kroner fra staten.

Men kort før ansøgningsfristen har rektor Mads Thygesen måttet sande, at skolens økonomi er i så dårlig en forfatning, at to spor på kandidatuddannelsen må droppes.

FAKTA Den Danske Scenekunstskole I 2015 blev en række uddannelser inden for skuespil og teater lagt sammen under Den Danske Scenekunstskole, der har afdelinger i Aarhus, Odense, København og Fredericia. Skolen er en statslig uddannelsesinstitution og modtog i 2018 cirka 80 millioner kroner i støtte.

Lukningen er den direkte konsekvens af, at ledelsen på teaterskolen i januar i år opdagede, at den havde et stort økonomisk underskud som følge af en regnefejl i lønbudgettet for skolen. Ledelsen havde blandt andet glemt at sætte penge af til barselsordning og feriegodtgørelse.

»Vi er nødt til at gå på kompromis med vores faglige ambitioner på kandidatuddannelsen«, siger rektor Mads Thygesen.

»Den undervisning, vi allerede havde planlagt, skal gennemføres. Og derfor har vi været nødt til at sænke de ambitioner, vi har haft med hensyn til at udbyde nye uddannelser«.

De økonomiske problemer blev pludselig opdaget i januar af en ny ansat i økonomiafdelingen. Underskuddet på 3,6 millioner kroner kom bag på ledelsen, har rektoren forklaret. Som konsekvens satte Kulturministeriet den statslige uddannelsesinstitution under skærpet tilsyn, hvilket indebærer, at skolen i samarbejde med ministeriet har udarbejdet en særlig plan for genopretning af økonomien.

Ministeriet tilfører samtidig i 2019 og 2020 ekstra midler til skolen, så den kan få styr på økonomien.

»Scenekunstskolens underskud er bestemt ikke tilfredsstillende. Både scenekunstskolen og Kulturministeriet tager sagen yderst alvorligt«, sagde kulturminister Mette Bock (LA) i marts, da de økonomiske problemer på skolen kom frem.

Studerende: Det skaber usikkerhed

William Lippert går på andet år på scenekunstskolens afdeling i Aarhus, hvor han studerer dramatisk skrivekunst. Han er frustreret over ledelsens håndtering af det økonomiske rod på skolen og mener, at den har været for dårlig til at inddrage de studerende i processen.

»Der er blevet sagt mange forskellige ting på forskellige tidspunkter«, siger han.

»Jeg er meget optaget af, hvad der sker på skolen. Og det er vigtigt, at eleverne bliver orienteret om, hvad der foregår, så de kan forholde sig til det. Ledelsen burde have været mere klar omkring, hvilke udfordringer skolen står over for, og hvilke valg der er blevet truffet«.

To danske skuespilskoler og en række andre uddannelser inden for scenekunst blev i 2015 slået sammen til én fælles uddannelsesinstitution. I samme ombæring blev strukturen på uddannelserne ændret. De gik fra at være fireårige til at blive opdelt i bachelor- og kandidatniveau.

Vi vil ikke optage studerende på en uddannelse, hvor vi ikke kan sikre den undervisning, de har fortjent Mads Thygesen, rektor på scenekunstskolen

»Vores uddannelse er allerede blevet ændret meget. Og det her er med til at skabe mere usikkerhed. Jeg havde ellers forstået, at de økonomiske problemer ikke ville påvirke kandidatuddannelsen«, siger William Lippert.

I marts sagde rektor Mads Thygesen, at der var lavet en genopretningsplan, og at de økonomiske problemer derfor ikke ville få konsekvenser for undervisningen på skolen. Men et nærstudie af skolens økonomiske fremtidsudsigter tegner et andet billede.