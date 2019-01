Elevoprør på 'Verdens bedste filmskole': Rektor blev undsagt af sine elever, så tog hun ind til ministeriet

Eleverne på filmskolen mener lige som dele af filmbranchen, at rektor Vinca Wiedemann er i gang med at smadre skolen ved at omdanne den til en femårig kandidatuddannelse. Torsdag udsendte eleverne en mistillidserklæring til rektoren, hvilket fik hende til at tage et møde med Kulturministeriet. Men kulturminister Mette Bock (LA) holder fast i, at den skal være en kandidatuddannelse i fremtiden.