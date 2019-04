Rygter, demonstration og dødstrusler mod familien: Fans insisterer på, at Britney Spears er indlagt mod sin vilje og kræver hende fri

I Hollywood demonstrerer fans og kræver Britney Spears »løsladt«, da de er overbeviste om, at hendes familie tilbageholder hende på et psykiatrisk behandlingssted.

Britney Spears bliver tilbageholdt mod sin vilje på et psykiatrisk behandlingssted, lyder det voldsomme rygte, der florerer på sociale medier under hashtagget #FreeBritney.

Et rygte, som den amerikanske popstjerne nu forsøger at stoppe, skriver BBC.

»Det er ude af kontrol med de ting, der bliver sagt. Der er rygter, dødstrusler mod min familie og mit hold, og der bliver sagt mange skøre ting. Jeg forsøger at tilbringe tid for mig selv, men alt det, der foregår, gør det sværere for mig«, siger Britney Spears i et opslag på Instagram.

Mod hendes vilje

I januar meddelte Britney Spears, at hun satte karrieren på pause, efter at hendes far blev ramt af en livstruende sygdom. Og tidligere i denne måned tjekkede hun ind på et psykiatrisk behandlingssted for at håndtere det voldsomme pres.

Men en gruppe fans er overbevist om, at der ikke er tale om en frivillig indlæggelse. De tror derimod, at det er sangerens familie, der holder hende indespærret på behandlingsstedet mod sin vilje.

Og ifølge Britney Spears er fansene altså gået så vidt, at de har sendt dødstrusler til hendes familie.

Jeres kærlighed og dedikation er fantastisk, men lige nu har jeg brug for en smule privatliv for at klare de svære ting, livet har sendt min vej Britney Spears, popstjerne

Fansene er så overbeviste om fangenskabet, at de mandag demonstrerede foran rådhuset i West Hollywood og krævede, at hun blev »løsladt«.

Dagen efter postede Britney Spears sit opslag på Instagram, hvor hun skriver til sine følgere, at de ikke skal tror på alt, hvad de hører. Hun slutter af med at bede om ro:

»Jeres kærlighed og dedikation er fantastisk, men lige nu har jeg brug for en smule privatliv for at klare de svære ting, livet har sendt min vej. Hvis I kunne give mig det, vil jeg være taknemmelig«, slutter hun af.