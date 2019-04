Ny teatersæson på Det Kongelige: Fint med Hobbitten, Bowie og Brødrene Løvehjerte, men hvad med at prøve noget helt nyt?

I den bedste af alle verdener havde man ønsket sig noget mere, der ville stikke ud og stikke af, men der er også ting at glæde sig over i den kommende sæson på Det Kongelige Teater, skriver teateranmelder Alexander Vesterlund i denne kommentar.

FOR ABONNENTER

Teatret har til opgave at fortælle historier, og en af de sværeste at fortælle i disse år er historien om, at det er nødvendigt at gå i teatret. Og en af de bedste til at fortælle den er teaterchef Kasper Holten, der som bekendt har lovet at få 100.000 flere årlige gæster ind i Det Kongelige Teater.