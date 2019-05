Fuck af, eller jeg skyder! Hvem bliver egentlig 'misbrugt' i kontroversiel instruktørs white facing-western?

Hvem har ret til at fortælle den hvide mands historie? Instruktøren Tue Biering og et hold sydafrikanske aktører laver afrikansk western, der får hele diskussionen om repræsentation til effektivt at kortslutte.

Hvorfor ikke lade en gruppe sorte skuespillere fortælle den hvide mands koloniseringshistorie? Ja, det kan man finde mange gode grunde til ikke at gøre i den aktuelle krænkelsesdebat om det problematiske i at repræsentere folk fra andre kulturer og med anden hudfarve. Men nu har instruktøren Tue Biering altid været god til at gå til grænsen for at teste, hvordan vi her i en dansk afkrog af de vestlige magters game of thrones tænker om tingene. Så i ’Dark Noon’ vender han op og ned på det hele og lader i samarbejde med koreografen Nhlanhla Mahlangu syv sydafrikanske skuespillere fortælle et stykke hvid immigrationshistorie: europæernes erobring af det vilde vesten, fortalt med hele westergenrens heroisering af den hvide mand. Fuck af, eller jeg skyder!