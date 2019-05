Se de vilde billeder: Kendte klædte sig i lysekroner og guldvinger til årets store modegalla

Alverdens A-liste-kendisser kunne ikke nøjes med at donere pæne summer til velgørenhed, de skulle også fremvise stor kreativitet for at komme med til årets storladne galla på The Met i New York, verdens største modefest. Temaet var ’camp’, og nogle gik til ekstremer.

Mandag aften var der bal på The Met. Årets fest at blive set til, hvis man tilhører toppen af kendispyramiden i USA. Og igen i år troppede tennisstjerner, skuespillere, modeller og musikere op i flamboyante kostumer, der kaldte på blitzlys.

Festen afholdes hvert år for at samle penge ind til The Metropolitan Museum of Arts modeafdeling, og festen markerer samtidig åbningen af årets store modeudstilling. Hver år definerer museet et tema med inspiration fra udstillingen, og gæsterne forventes at møde op i antræk, der passer til det. Og til mandagens galla, 2019 Met Gala, var temaet ’Camp: Notes on Fashion’ ud fra forfatter Susan Sontags 1964-essay ’Notes on Camp’, og det inspirerede til guldvinger, lysekronekjoler og storladenhed ud over det sædvanlige. Og passede således til Sontags ord om camp:

»Essensen af camp er kærlighed til det unaturlige: det kunstige og overdrivelsen. Og camp er esoterisk – det er en privat kode, en skiltning med identitet blandt små urbane kliker«. Derfor var årets ekstravagante kostumer inspireret af ord som ironi, humor, parodi, pastiche, kunstighed, det teatralske og overdrivelse.

Foto: Mario Anzuoni/Ritzau Scanpix Lady Gaga har gjort sine kostumer til en kunstform. Og hun viste som altid vejen. Hun ankom i en storladen pink kreation, der undervejs forandrede sig til sort aftenkjole og så en stram pink sag, der til slut forsvandt til fordel for et sæt sort lingeri, som sangerinden slængede sig i på den røde løber.

Lady Gaga har gjort sine kostumer til en kunstform. Og hun viste som altid vejen. Hun ankom i en storladen pink kreation, der undervejs forandrede sig til sort aftenkjole og så en stram pink sag, der til slut forsvandt til fordel for et sæt sort lingeri, som sangerinden slængede sig i på den røde løber. Foto: Mario Anzuoni/Ritzau Scanpix

Foto: Mario Anzuoni/Ritzau Scanpix

Foto: Andrew Kelly/Ritzau Scanpix Gaga var vært for festen sammen med tennisstjernen Serena Williams, der viste, at galla og Nike-sneakers er et match.

Gaga var vært for festen sammen med tennisstjernen Serena Williams, der viste, at galla og Nike-sneakers er et match. Foto: Andrew Kelly/Ritzau Scanpix

Foto: Mario Anzuoni/Ritzau Scanpix Skuespiller og musiker Billy Porter er måske ikke helt så kendt som mange af aftenens øvrige stjerner, men når man serverer sig selv i en gylden bærestol, er man sikker på en god portion opmærksomhed alligevel.

Skuespiller og musiker Billy Porter er måske ikke helt så kendt som mange af aftenens øvrige stjerner, men når man serverer sig selv i en gylden bærestol, er man sikker på en god portion opmærksomhed alligevel. Foto: Mario Anzuoni/Ritzau Scanpix

Foto: Andrew Kelly/Ritzau Scanpix Billy Porter spreder sine guldvinger på den røde løber.

Billy Porter spreder sine guldvinger på den røde løber. Foto: Andrew Kelly/Ritzau Scanpix

Foto: Angela Weiss/Ritzau Scanpix Skuespilleren Elle Fanning viste sin fortolkning af camp ved at pynte sine negle med pomfritter, dåsesodavand og tandpasta.

Skuespilleren Elle Fanning viste sin fortolkning af camp ved at pynte sine negle med pomfritter, dåsesodavand og tandpasta. Foto: Angela Weiss/Ritzau Scanpix

Foto: Andrew Kelly/Ritzau Scanpix Benedict ’Sherlock’ Cumberbatch og Sophie Hunter ankom i henholdsvis kridhvidt jakkesæt, hat og broderede sko og en pastellilla kjole.

Benedict ’Sherlock’ Cumberbatch og Sophie Hunter ankom i henholdsvis kridhvidt jakkesæt, hat og broderede sko og en pastellilla kjole. Foto: Andrew Kelly/Ritzau Scanpix

Foto: Andrew Kelly/Ritzau Scanpix To af hovedrolleskuespillerne fra tv-serien ’Girls’, Lena Dunham og Jemima Kirke iklædt fetish-tøj. En 'rubberist' tænder på latex og gummi, mens en 'looner' tænder på balloner.

To af hovedrolleskuespillerne fra tv-serien ’Girls’, Lena Dunham og Jemima Kirke iklædt fetish-tøj. En 'rubberist' tænder på latex og gummi, mens en 'looner' tænder på balloner. Foto: Andrew Kelly/Ritzau Scanpix

Foto: Mario Anzuoni/Ritzau Scanpix Cardi B. havde valgt en enorm røde robe.

Cardi B. havde valgt en enorm røde robe. Foto: Mario Anzuoni/Ritzau Scanpix

Foto: Andrew Kelly/Ritzau Scanpix Kanye West havde tilsyneladende ikke fået besked om aftenens tema, men det var der nok ikke mange, der lagde mærke til, for han fulgtes med sin kone Kim Kardashian, der tilsyneladende synes, det er ’camp’ at ligne en, der lige er trådt ud af badet og ikke kan finde sit håndklæde.