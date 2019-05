Netflix har taget kritik af aflønningen af danske skuespillere i 'The Rain' til sig

Første sæson af den danske dystopiske Netflix-serie ’The Rain’ er blevet set af 30 millioner Netflix-abonnenter verden over. Dermed er serien den mest sete egenproducerede, ikkeengelsksprogede Netflix-serie nogensinde.

Fredag er der premiere på anden sæson af serien. Men succesen udløser ikke ekstra betaling til de danske medvirkende, der er blevet betalt efter Netflix’ såkaldte buy out-model.

I Danmark har kunstnerforbundene kritiseret Netflix’ buy out-model, fordi det er en en dårligere forretning for de medvirkende i forhold til, når de bliver betalt efter den danske rettighedsmodel. Sidste år besluttede de, at alle aftaler med udenlandske streamingtjenester fremover skal forhandles af deres rettighedsorganisation Create Denmark.

Og Netflix har tilsyneladende taget kritikken til sig, når det gælder aflønningen i Danmark. Flere gange, siden de danske kunstnerforbund i oktober kritiserede betalingen af de medvirkende i ’The Rain’, har repræsentanter for Netflix mødtes med kunstnerforbundene for at blive enige om en ny aftale.

Kilde: NETFLIX

Dialog i gang

Vicepræsident i Netflix Originals Kelly Luegenbiehl siger til Politiken, at Netflix i øjeblikket forsøger at finde ud af, hvordan deres egen aflønningsmodel kan forenes med den tradition, der er for betaling i eksempelvis Danmark.

»Det vigtigste for os er, at de talenter, vi arbejder med, bliver kompenseret på en fair måde og har en god oplevelse, når de samarbejder med Netflix. Der er nok ikke en one size fits all, når det kommer til de her aftaler. Vi ser forskelligt på hver produktion og hver medvirkende, og det er vigtigt, at vi finder den rigtige måde at arbejde sammen med hver enkelt«, siger Kelly Luegenbiehl.

Vi ser forskelligt på hver produktion og hver medvirkende, og det er vigtigt, at vi finder den rigtige måde at arbejde sammen med hver enkelt Kelly Luegenbiehl, vicepræsident i Netflix Originals

Hun understreger, at Netflix ikke er nået frem til en specifik aftale med de danske kunstnerforbund, som hun vil dele med Politikens læsere.

»Men vi lytter og sikrer, at vi finder en fair måde at komme videre på«, siger hun.

Aftalen med Miso Film og Netflix om aflønningen i forbindelse med ’The Rain’ bliver der ikke pillet ved. Heller ikke i forbindelse med anden sæson, der har premiere fredag, fortæller formand for Dansk Skuespillerforbund Benjamin Boe Rasmussen, der også er bestyrelsesmedlem i Create Denmark, men:

»Vi har en dialog med Netflix om fremtidige produktioner, og der er fra Netflix’ side bevægelse, og det går i den rigtige retning. Vi fornemmer en lydhørhed og gode intentioner. Jeg er sindssygt glad for, at vi er i gang med en forhandling. Og når de to gange inden for kort tid er fløjet til Europa for at snakke med os, er det, fordi der er grobund for et eller andet«, siger han.

Når de to gange inden for kort tid er fløjet til Europa for at snakke med os, er det, fordi der er grobund for et eller andet Benjamin Boe Rasmussen, formand for Dansk Skuespillerforbund

Den danske rettighedsmodel holder produktionsomkostningerne nede, fordi kunstnerne som kompensation for en behersket løn løbende får rettighedsindtægter via Copydan-systemet, genudsendelseshonorarer og royalties. Hidtil har streamingtjenesterne ifølge de tre faggrupper typisk tilbudt mellem 15 og 25 procent oven i den normale løn i Danmark som kompensation for alle fremtidige rettigheder.