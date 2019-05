Leth, Morrissey, Amundsen ...: Store mandlige egoer fylder godt i ugen

Noget kunne tyde på, at Jørgen Leth er med i årets Cirkusrevy, som har premiere i næste uge, hvor også Morrissey er klar med et nyt album, og hele to nordmænd er aktuelle: Per Petterson med sin roman om sin egen skilsmisse og Esben Sandberg med sin film om Roald Amundsen.

Per Pettersons nye roman har været seks år undervejs, og han har virkeligt kæmpet med det voldsomme stof. Den handler om Arvid og Turid. Om deres skilsmisse, om opløsningen af alt det, de havde sammen, og hvad stiller man op, hvis éns eks ringer tidligt om morgenen og ikke aner, hvor hun er. Hvad føler man, når man kører hende hjem og erfarer, at alle spor fra det fælles liv, man havde engang, er borte? At Petterson har skrevet på egne erfaringer, er ingen hemmelighed. At han skriver så gudbenådet som få, ved alle. Skilsmissen ser ud til at være norske forfatteres yndlingsemne. ’Mænd i min situation’ kandiderer i den grad til at blive sommerens litterære parforholdshit.