Danmark går videre til finalen i Eurovision

Danmark blev torsdag aften stemt videre til finalen i Eurovision. Dermed skal Leonora Colmor Jepsen, der repræsenterer de rød-hvide farver, synge om sejren med nummeret "Love Is Forever" på lørdag.

Det er tredje år i træk, Danmark kvalificerer sig til finalen. Før det var der to dystre år - 2015 og 2016 - hvor Eurovision-finalen foregik uden danske bidrag.

Bookmakerne var på forhånd meget i tvivl om, hvorvidt Danmark ville kvalificere sig til finalen, men det lykkedes altså at sikre stemmer og point fra seere og juryer i Europa.

Den danske sang er skrevet af Emil Lei, Melanie Wehber og Lise Cabble. Sidstnævnte stod bag det danske vinderhit 'Only Teardrops', som Emmelie de Forest sang tilbage i 2013.

Blandt årets favoritter til sejren er Holland, Rusland og vores naboer fra Sverige, der stiller op med John Lundvik, et gospelkor og sangen 'Too Late For Love', der allerede er et radiohit i Danmark. Alle tre lande dystede mod Leonora i torsdagens semifinale.

Vores naboer i Norge kan også glæde sig til endnu en tur på Eurovision-scenen.

I alt har 20 lande kvalificeret sig fra de to semifinaler, der har fundet sted tirsdag og torsdag, og som har til formål at sortere en del af de mange bidrag fra inden finalen lørdag.

Danmark har vundet tre gange

Tidligere på ugen gik blandt andet Island, San Marino og Grækenland videre til finalen.

Storbritannien, Spanien, Italien, Tyskland og Frankrig er garanteret en plads i finalen, fordi de betaler den største del af Eurovision-gildet. Israel, der i år er værtsland, dyster heller ikke før lørdag.

To lande har i år meldt fra til Eurovision, nemlig Bulgarien og Ukraine. Derfor er der i år 41 lande i konkurrencen - heraf skal altså 26 dyste om sejren.

Sidste år gik Danmark videre til finalen, da Rasmussen og hans vikingekor charmerede Europa og året før det lykkedes det for Anja Nissen at synge Danmark videre med sangen "Where I Am".

Eurovision bliver i år afholdt i Tel Aviv, fordi Israel vandt Eurovision sidste år med sangerinden Nettas 'Toy'.

Det er fjerde gang, Israel har vundet musikkonkurrencen.

Danmark har vundet Eurovision tre gange - senest i 2013.

Finalen i Eurovision finder sted lørdag og sendes direkte på DR1 klokken 21.00.

ritzau