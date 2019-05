Hvad bilder Kardashian sig ind at gå rundt der uden udefinerbar selvlede, spørger idehistoriker og journalist Eva Eistrup i denne klumme.

Kim Kardashian læser jura nu. »Intet bør begrænse dig i at udleve dine drømme«, skriver reality-tv-fænomenet og multimillionæren til et internet, som er gået amok over nyheden.