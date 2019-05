Juryen satte uligheden på dagsordenen i Cannes

Vinderne i Cannes 2019

Guldpalmen: ’Gisaengchung’ (’Parasite’) af Bong Joon-ho (foto).

En rig og en fattig familie bliver viklet ind i hinandens liv i vore dages Sydkorea i Bong Joon-hos bedste film siden ’Memories of Murder’.

Grand Prix: ’Atlantique’ af Mati Diop. Den franske-senegalesiske debutant Mati Diop delte vandede med sin film om de emigrerede unge afrikanske mænds efterladte kvinder.

Bedste instruktion: ’Le Jeune Ahmd’ af Jean-Pierre og Luc Dardenne.

Ikke Dardenne-brødrenes bedste film, men emnet radikalisering er vigtigt og deres flue-på-væggen fiktion kan noget særligt.

Juryens pris: Delt imellem ’Les Misérables’ af Ladj Ly og ’Bacurau’ af Kleber Mendonca Filho & Juliano Dornelles.

Det blev så året, hvor de undertrykte masser fik nok. I det mindste på film.

Bedste mandlige skuespiller: Antonio Banderas i ’Dolor y Gloria’ (’Pain and Glory’) af Pedro Almodóvar.

Almodóvars selvbiografiske drama om en aldrende filminstruktør i tvivl og smerte, var et bemærkelsesværdigt modent og anderledes værk fra den spanske auteur.

Bedste kvindelige skuespiller: Emily Beecham i ’Little Joe’ af Jessica Hausner.

Hausners klinisk stilrene øko-sci-fi om farerne ved genetisk manipulation delte vandene i Cannes.

Bedste manuskript: Céline Sciamma for ’Portrait De la Jeune Fille En Feu’ (’Portrait of a Lady on Fire’).

Skøn film om kunstens og kønnets væsen fra en uhyre elegant og begavet fransk filmskaber.

Hædrende omtale: Elia Suleiman for ’It Must Be Heaven’.

Palæstinenske Elia Suleiman fortæller i snurrige tableauer om det absurde liv som palæstinenser sammenholdt med livet andre steder.

