Topforsker Eske Willerslev ville forlade Danmark: Så greb forskningsminister Tommy Ahlers ind

Fem internationale topforskere med dna-forsker Eske Willerslev i spidsen har i et halvt år forsøgt at slippe væk fra Københavns Universitet.

En af forskerne betegner i et brev til universitetets ledelse forløbet som chikane.

Forskerne er frustrerede over, at universitetet har flyttet deres forskning fra Statens Naturhistoriske Museum, som de har gjort til verdens førende naturvidenskabelige forskningsmuseum. Derfor har de forhandlet med flere danske og udenlandske universiteter, senest Syddansk Universitet, SDU, om en samlet overtagelse af deres forskning. Og SDU’s ledelse er interesseret:

»Der er tale om nogle af landets ultimative stjerneforskere, som uden problemer kunne få arbejde på de bedste universiteter i udlandet, og vi synes derfor, at det er væsentligt, at de bliver i Danmark til gavn for dansk forskning og uddannelse«, udtaler SDU’s rektor, Henrik Dam, i en mail.

Men SDU har ikke indgået en konkret aftale med forskerne. Uddannelses- og Forskningsministeriet greb nemlig i begyndelsen af april ind for at få forskerne til at forhandle med Københavns Universitet. Det viser en aktindsigt, som Politiken har fået.

Ministeriet bad 9. april SDU om »ikke at gå videre med sagen«.

Ifølge uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) tog ministeriet det noget usædvanlige skridt at blande sig i sagen, fordi ministeriet var bange for, at forskerne endte med at flytte deres forskning til udlandet. Det var flere af dem på vej til, da forhandlingerne med SDU blev indledt.

»Da jeg hørte, at de overvejede at tage til forskellige steder i udlandet, blev jeg bekymret på dansk forsknings vegne. Det her er altså nogle af vores meget dygtige forskere, som også er utrolig dygtige til at formidle deres forskning. Og så tiltrækker de andre store forskningsprofiler fra hele verden«, siger uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V).

Ifølge ministeren risikerer man, at nogle af forskningsgrupperne går i opløsning, hvis de skal flyttes til SDU:

»Samlet set er der jo tale om en gruppe forskere på omkring 150 personer, som skal flyttes, med risiko for at nogle af dem så søger andre steder hen«.

Verdens bedste

De fem topforskere og professorer, Eske Willerslev, Minik Rosing, Tom Gilbert, Martin Bizzarro og Carsten Rahbek, har i en årrække været tilknyttet Statens Naturhistoriske Museum. Med dem i spidsen er museet blevet det mest citerede forskningsmuseum i verden.

Men efter stort millionunderskud på museet har Københavns Universitet trods massive protester fra forskerne besluttet at adskille forskningen fra museet og lægge det hele ind under Biologisk Institut på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Science.

Det mener forskerne vil smadre det unikke tværvidenskabelige samarbejde, som de har opbygget på museet, og som ifølge forskerne er baggrunden for deres store succes.

Statens Naturhistoriske Museum står foran det største museumsbyggeri i nyere danmarkshistorie til mere end 1 milliard kroner, hvoraf hovedparten kommer fra private fonde. Forskerne mener, at adskillelsen af museum og forskning, som blev gennemført ved årsskiftet, er i strid med visionen for det nye museum, som fik en række private fonde med Villum Fonden i spidsen til at støtte byggeriet med over en halv milliard kroner.

De fem forskere har mistet tilliden til ledelsen på Science. Derfor forhandler de nu med Københavns Universitet om at forblive samlet i et nyoprettet center under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Sund.

Rektor på Københavns Universitet Henrik C. Wegener skriver i en mail til Politiken, at han forventer en afklaring »snarest«, selv om et nyt center til forskerne under Sund er en dyrere løsning for universitetet.