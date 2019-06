Fakta

Nykøbing F. Revyen

Revyen blev etableret i 1912, hvilket gør den til Danmarks næstældste af slagsen. Kælenavnet ’Revykøbing’ stammer helt tilbage fra det første år, hvor instruktøren blev fotograferet ved byskiltet, men dækkede det delvis med revy, så der stod ’Revykøbing’.

I årenes løb har Volmer-Sørensen og Keld og Hilda Heick ståret i spidsen for revyen. Flemming Krøll trådte sidste år tilbage efter at have siddet siden 1999. Det nuværende direktørhold består af Pernille Schrøder og Mickey Pless med Krøll som ’afgående medlem’.

