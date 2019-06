Svenske Moa Romanova debuterer med en stilsikker selvbiografisk tegneserie om panikangst og depression, om venskaber og kærlighed. Og om at matche med en tv-kendis på Tinder. ’Fucker hele tiden op’ er en visuelt overdådig samtidsroman.

Hej!, siger psykologen. Med streg under, så Moa virkelig forstår, at det netop er hende, der bliver sagt hej til. At hun bliver set. Og efter åndedrætsøvelserne (»først ind og så uuud«) spørger psykologen så: »Hvordan har du haft det siden sidst?«.