Beyoncés mand skovler penge ind på musik, champagne og ejendomme: Jay-Z er rappens første dollarmilliardær

Rapperen Jay-Z med det borgerlige navn Shawn Carter er med al sandsynlighed verdens første milliardærrapper. Altså i dollar.

Businessmediet Forbes vurderer, at et ’konservativt’ bud på Jay-Zs formue nu er 1 milliard dollar (6,67 milliarder kroner). Det skriver BBC.

49-årige Jay-Z har været aktiv i rap siden 1996, hvor han udgav debutalbummet ’Reasonable Doubt’, og blev katapulteret til superstjernestatus med ’The Blueprint’ fra 2001.

Han har til dato udgivet 13 studiealbum i eget navn og udgivet et enkelt sammen med sin kone, Beyoncé, under navnet ’The Carters’. Derudover har han arbejdet med flere af musikkens superstjerner, f.eks. Kanye West.

Beyoncé anslås kun at have en formue på 335 millioner dollar (2,2 milliarder kroner).

Men det er ikke blot de musikalske eskapader, der har ført rigdommen med sig. Musikkataloget vurderes ifølge BBC at være cirka 75 millioner dollar værd (497 millioner kroner).

Aktier i champagnemærket Armand de Brignac vurderes til at være 410 millioner dollar værd (2,7 milliarder kroner), aktier for 70 millioner dollar i Uber (464 millioner kroner), aktier i streamingtjenesten Tidal, en kunstkollektion til 50 millioner dollar (331 millioner dollar), og en række ejendomme i Los Angeles og New York giver en samlet sum på 1 milliard dollar, vurderer Forbes.

Også kulturelt vigtig

Jay-Z slår også langt de fleste af sine rap- og hiphopkollegaer, når det kommer til kulturel kapital.

I marts blev ’The Blueprint’ tilføjet til National Recording Registry, der er en officiel liste over »kulturelt, historisk eller æstetisk vigtige« optagelser i USA.

’The Blueprint’ var det første hiphopalbum fra det 21. århundred, som blev inkluderet på listen, der ellers også inkluderer indspilninger fra Tupac Shakur og Public Enemy.

Derudover kan man på National Recording Registry blandt andet finde Martin Luther Kings ’I Have A Dream’-tale, det første transatlantiske telefonopkald, Nirvanas grungebasker ’Nevermind’ og et enkelt dansk bidrag i form af Lars Ulrichs trommer på Metallica-albummet ’Master of Puppets’ fra 1986.