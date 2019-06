Smager isen dårligt, så prøv en anden koncert: Til Northside på tungen

FOR ABONNENTER

De 40.000 gæster, der i disse timer stimler til for at indtage en foreløbig solbeskinnet festivalplads på Northside, har ørerne indstillet på musik og koncerter. Hvad de færreste er opmærksomme på, er, at de også hører koncerterne med tungen. Og omvendt: At det, de køber i de økologiske madboder, ændrer sig, alt efter om de hører drævende, dyb rockbas eller lys, let sang.