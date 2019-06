Hvem er Northsideren? Hende med barnet og ham med festivalskjorten og alle de andre

Der er hende med babyen i store hørebøffer, og der er ham, der bøver rundt på bunden af en ølkande. Der er hende, der flasher det moderigtige outfit, og der er foodie-veninderne, som booker boutiquehotel og holder til mellem champagnebar og madboder.

På VIP-balkonen ses de stramme suits, som nødigt forlader vinkort og position, og ude på tæpper i græsset findes de store venneklynger med ’Hjem til Aarhus’-folket, som godt nok er flyttet til København for at studere, men som hvert år i juni finder tilbage til fødebyen for at feste med de gamle venner på Northside. Man kan også spotte et par ’Roskilde Retired’-typer, som ankommer i terrængående boots og gorpcore feltantræk efter mange år på Roskildefestivalen – kun for at finde ud af, at Northside dyrker fashion mere end overlevelse.

Og så er der alle de andre: Northsideren er typisk veluddannet, gennemsnitligt ældre end Roskildegæsten, og hun – der er en overvægt af kvinder – går for at være velklædt og modebevidst, men på en festival med 35.000 gæster møder man mange andre på en tur rundt på pladsen:

Der er Ziggie Madsen, 32 år og fra Aarhus, som med sin knaldrøde læbestift og lette sommergevandter passer ind i Northside-stereotypien. Hun har været på Roskilde et par gange, men elsker, at hun på Northside kan komme hjem og sove. Hun har også lige været hjemme og skifte til ’noget lidt varmere’, så det praktiske er også en del af planlægningen:

»Men det skal være klassisk og pænt. Northside er lidt mere en modefestival end Roskilde og Skanderborg, og jeg går op i at være præsentabel og har altid interesseret mig for mode«, siger Ziggie Madsen, som betegner sin stil som »klassisk med et twist af rock«.

Foto: Finn Frandsen Ziggie Madsen, 32 og fra Aarhus dresser op, når hun går på festival. Northside har ry for at være en modefestival, og den fordom bekræfter hun gerne.

Daniel Rasmussen står midt på pladsen, iført det, han kalder sin festivalskjorte.

»Jeg købte den i Alicante for to år siden. Faktisk købte jeg også en blå og en gul – jeg tror, jeg fik tre for 50 euro. Den her havde jeg på på Smukfest sidste år«, siger den 48-årige festivalgæst fra Amager.

»Stilen signalerer håb og glæde, og jeg får mange kommentarer på den skjorte. Det er også lidt derfor, jeg har den på: Den spreder glæde«.

Foto: Finn Frandsen Daniel Rasmussen, 48 og fra Amager, har købt sin festivalskjorte i Alicante, hvor han fik tre for 50 euro. De hører med på en festival.

I græsset stikker en spraglet vest med en masse badges ud. Simon Nygaard, 31-år og ekstern lektor i vikingetidens religion på Aarhus Universitet, tager altid vest på til festival. Og under den altid en band-t-shirt, gerne med et undergrundsband som i dag, hvor navnet på et polsk black metalband toner frem i kyrilliske bogstaver.

Søren Nygaards omgangskreds har karakteriseret ham som ’heavy metal-hipster’, og med hans flair for både heavy metal, Søren Huss og Bon Iver »rammer det nok meget godt«, mener heavyhipsteren, som i mange år var fast gæst på Roskilde, hvor der var mange andre heavy metalfans.

»På Northside er tilskuertypen mere homogen, og her kan jeg føle mig lidt alene som heavy metal-lytter«, siger Simon Nyegaard.

Foto: Finn Frandsen Simon Nygaard, 31 og fra Aarhus, kan føle sig lidt alene som heavy metalfan på Northside, men han insisterer på sin vest og en band-tshirt. Vennerne kalder hans stil for heavy metal-hipster..

Wiebke Averbeck, 32, er en af de mange forældre, som har baby med på festival. Antonia på seks måneder kigger frem fra en bæresele, og hendes ørebøffer, der nærmest har samme størrelse som hendes hoved, hænger her i en pause fra musikken om halsen på hendes mor. Antonia er blevet ung Northsider, fordi hendes mor skal lave PR for Suspekt.

»Det er ikke det samme at have hende med. Man drikker sig ikke helt i hegnet, og i aften er jeg den, der går hjem klokken syv. Men jeg tror, hun hygger sig«, siger moren.

Og det er måske ikke nogen god koncertanmeldelse, men Antonia faldt i søvn til NAS.