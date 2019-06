Eva Eistrup undrer sig: Når lille ’frelste’ Greta og andre åbner munden, så fnyser vi ad dem

FOR ABONNENTER

Der er et øjeblik, som for tiden gentager sig igen og igen, hvor det med stor erkendelsesstyrke går op for mig, at det ikke længere er mig, der er ung. Jeg er som en guldfisk, der glemmer alt på vej rundt i hverdagens bowle, en voksenteenager i fornægtelse og insisterende streetwear. Jeg føler, at jeg har luret ungdommen, at jeg kan afkode dens symboler og æstetisk: soleklart tegn på, at betegnelsen ikke længere gælder mig.