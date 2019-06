Sokker i sandalerne er in, men ikke hos stilekspert: »Jeg vil hellere drikke 10 liter af en anden mands pis, end jeg vil have sokker i sandalerne«

Strømper i sandalerne – go or no go?

Det er et kontroversielt emne.

Uden at træde for mange over strømpefødderne, kan vi vist godt være enige om, at sokker i sandalerne har været forbeholdt pensionister på campingpladsen og midaldrende RUC-typer.

Og vi har korset os, når vi på vores badeferie til Costa del Sol har kunnet spotte danske turister på kilometers afstand på grund af de hvide tennissokker i badesandalerne.

Men den, der ler sidst, ler bedst, siger man, og det gælder tilsyneladende også i denne omgang.

Wall Street Journal har spurgt læserne, om sokker i sandalerne kan være i orden? Og til det lød svaret: måske.

Men det er ikke bare ’måske’ i orden, det er totalt i orden, for Kanye West gør det. David Beckham gør det. Pharrell Williams gør det.

Og hos det eksklusive modehus Gucci slentrer modellerne ned ad catwalken iført lange sokker i sandaler med velcrobånd og topper looket med en nylonjakke, som herhjemme bedre er kendt som øverste del af campinghabitten.

Hr og fru Sokisandal på campingpladsen og din gamle biologilærer er altså dem, der har bukserne – eller strømperne – på, når det kommer til moderigtig beklædning.

Det er dog ikke alle, som falder for den nye modedille.

Foto: Gregers Tycho

Foto: Gregers Tycho

Man kan vel egentlig godt kalde stileksperten Mads Christensen for en ’sokkemand’, da han med sine farverige sokkekollektioner har fået sat fokus på herresokker, men her trækker han simpelthen grænsen.

»Jeg vil hellere drikke 10 liter af en anden mands pis, end jeg vil have sokker i sandalerne«, siger han med tydelig foragt i stemmen.

Han ejer ikke et par sandaler og garanterer, at han heller aldrig nogensinde kommer til det.

»Langt de fleste sandaler er tarvelige ad helvede til. Enten er det sådan nogle sprøjtestøbte fra omklædningsrummet, som man bruger til at holde sine fodvorter for sig selv, og de hører i hvert fald ikke til ude i det offentlige rum. Ellers er det nogle ultrafesne 20-kroners klipklapper fra en eller anden Hawaii-butik, og dem vil jeg aldrig nogensinde blive set i«, siger Mads Christensen.

Faktisk er den eneste mand, han kan komme i tanke om, der kan slippe af sted med at bære sandaler, Jesus.

Mandeben i shorts

Det kommer ikke bag på Mads Christensen, at sok-i-sandal-moden er kommet frem, for modebranchen skal hele tiden finde på noget nyt og opsigtsvækkende for at få os til at købe deres produkter, mener han:

»Det er nogle designere, der leger med ilden for at provokere og få opmærksomhed, og der er sokker i sandalerne et godt hjælpemiddel«.

Tendensen er da heller ikke helt ny. Allerede for tre år siden begyndte sokkerne at snige ned sandalerne, og modeeksperter meddelte os, at det var den vej, det gik.

Vi tog åbenbart ikke deres advarsler alvorligt, for nu står vi altså her tre år senere, og det, der har været set som ufatteligt kikset, er denne sommer ufatteligt hot.

Sidste sommer var det dog ikke sokker i sandaler, der var den store beklædningsdiskussion. Her var det et andet, men lige så kontroversielt emne: mænd i shorts.

De korte herrebukser var atter til debat, da Jyllands-Postens chefredaktør dikterede lange benklæder på samtlige mandlige medarbejdere i en af historiens varmeste somre, for avisen var jo trods alt »en arbejdsplads – ikke på en campingplads«, lød det fra Jacob Nybroe.

Her på Politiken trasker sandalerne allerede rundt, og nyheden om, at du nu med ro i sindet kan stikke strømpefødder i sandalerne, udløste straks begejstring:

»Fedt! Nogle gange fryser jeg sådan om tæerne, nu kan jeg holde dem varme«, lød det fra en af redaktionens journalister.