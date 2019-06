Mød Coldplace, Oasish og Antarctic Monkeys på Glastonbudget: Fakefestivaler skyder frem, fordi de rigtige bliver udsolgt så hurtigt

Hvis briterne ikke fik billetter til topbands som Oasis, Coldplay, Arctic Monkeys, Killers, Guns N’ Roses, Stereophonics eller Blondie ved sommerens musikfestivaler, der blev udsolgt i rasende fart, kan de for en brøkdel af pengene købe billet til festivaler, der falbyder livemusik med Oasish, Coldplace, Antarctic Monkeys, Killerz, Guns2Roses, Stereotonics og Blondied.

Helt ærligt: Musikken er den samme; de, der har forstand på det, siger, at rigtig mange kopibands ikke er til at skelne fra originalen.

De store ’alternative’ musikfestivaler i Storbritannien hedder ifølge BBC News ting som Glastonbudget, Tribfest og The Big Fake Festival.

Deres popularitet er strøget til tops siden omkring 2015, og der findes i dag mere end 30 store udendørs musikfestivaler, som har alt det, man forventer af en festival, musik, camping, madboder m.m.

BBC har talt med Paul Higginson, ekssvejser og nu Liam Gallaghers double i bandet Oasish. Han og bandet optræder to-tre gange om ugen sommeren over, og de spiller for alt mellem 1.000 og 10.000 publikummer.

»Den der følelse, når du træder ind på scenen, er vild og opløftende. Du skyder skuldrene tilbage og brystet frem, og pludselig kommer denne skrydende attitude, og så samler jeg tamburinen op og tænker: Sådan må det føles at være dem. Jeg føler mig som en rockgud!«.

Higginson forklarer, at han tager Oasis’ musik særdeles alvorligt, og at han tjener gode penge på det, men at han da også frygter den dag, Oasis står udenfor og kræver royalties.

Direktøren for Stagecoach Talent Agency UK udtaler, at de største markeder er USA, Tyskland og Storbritannien, og at industrien genererer mellem 20 og 30 millioner pund om året, dvs. 167-250 millioner kroner.

BBC’s musikjournalist Paul Morley siger »Ro på« og hævder, at det, publikum får, er »en hurtig, billig fornøjelse«, »en Aldi-discountversion af the real thing«, en optræden, der kort og fyndig husker én på popstjernen, da han eller hun var på toppen. Og at kopishowene nok primært henvender sig til nostalgikere.

Angiveligt synes flere af de store bands, at der ligger en hyldest i at ’have’ sit eget kopiband, og at det ligefrem først er, når der findes en kopi af éns band, at man føler, at man er noget.

I USA har den virkelige Jon Bon Jovi faktisk optrådt sammen med ’sit’ kopiband Jon Bon Jovi Experience.