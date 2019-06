Charmerende? Pladder? Interessant? »Sukkerovertrukken løgn« sættes op igen og igen og igen

Mere end 17.500 teatre har spillet musicalen om den østrigske barnepige og de syv syngende von Trapp-børn siden premieren i 1959. Nu bliver den opsat i Danmark igen-igen. Hvorfor holder ’The Sound of Music’ stadig, når selv instruktøren indtil for nylig syntes, at den var »sødsuppe og noget pladder«?

For 60 år siden havde en ny musical premiere på Broadway i New York på Lunt-Fontanne Theatre. Den hed ’The Sound of Music’ og baserede sig på den sandfærdige fortælling om Maria, der under Anden Verdenskrig bliver lærerinde og barnepige for von Trapp-familiens børn i Østrig. Hun lærer dem at synge, forelsker sig i deres far, og sammen flygter de som en ny familie ud af landet, der bliver annekteret af Nazityskland.