TV 2 bragte falske seerfotos af vejret

’TV 2 Vejret’ er mindst to gange blev fuppet af falske billeder, som seerne har sendt ind.

’TV 2 Vejret’ har en tradition med at afslutte sin udsendelse med udvælge et billede af vejret, som seerne sender ind ude fra hverdagens virkelighed.

Men billederne kommer ikke altid fra den skov eller mark, hvor seerne påstår at have taget dem, skriver fagbladet Journalisten og TV 2 Lorry.

For eksempel har ’TV 2 Vejret’ bragt et meget smukt billede af solstråler, der vælter ned gennem en trækrone i skoven, som dagen seerbillede. Det blev indsendt af Per Modig fra Albertslund og kaldt ’Morgentåge’.

Men hos Ikea trak de lidt på smilebåndet, da de så det, skriver Journalisten, for lige præcis det billede var taget fra et Ikea-katalog.

Og Mark Harskovskis indsendte et smukt billede af en regnbue til ’TV 2 Vejret’, som også endte på skærmen med overskriften: ’Regnbue over Viby Sjælland’. Men i virkeligheden var billedet taget af en tysk fotograf med kunstnernavnet congerdesign i 2014 og kan findes på billedbasen Pixabay.

Mark Harskovskis, der sendte billedet ind, fortæller TV 2 Lorry, at han havde set andre gøre den slags før, og så fandt han sammen med nogle venner billedet af regnbuen på Google og sendte ind som dagens vejrbillede.

»Og så valgte de mit«, siger han.

Utroværdigt

Formanden for Pressefotografforbundet, Lars Lindskov, mener, at ’TV 2 Vejret’ tjekker billederne for dårligt, og det skader TV 2’s troværdighed, siger han til Journalisten:

»Man kan da godt sige: Herregud, det er bare et vejr-billede. Men hvis man viser et billede af, hvordan der ser ud i Albertslund, så skal det være rigtigt. Og så må man lige bruge de ekstra minutter på at researche billedet ordentligt«.

Peter Tanev, der er chef for ’TV 2 Vejret’, siger til Journalisten, at de tjekker billeder »som har nyhedsmæssig tyngde«. For eksempel af den første sne, bøgetræer, der springer ud, eller af vejrfænomener.

»Der gør vi meget ud af at få verificeret ægtheden af billedet«, siger han.

De mere harmløse som regnbuebilledet bliver ikke tjekket på samme måde. Men efter afsløringen af fupbillederne, vil ’TV 2 Vejret’ »overveje at lave ekstra tjek af de indsendte billeder«, siger Peter Tanev.