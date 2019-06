At suge på labben kan være et måltid: Også i kunstens verden oplever man, at gevinsterne altid går til dem, der er mest vant til at modtage dem

På Erik Henningsens populære maleri fra 1892 er en hel arbejderfamilie blevet sat på gaden, med al det indbo, familien ejer. Når det kommer til modgang og social nød, kan mange kunstnerfamilier godt konkurrere med arbejderne. Den største forskel er, at det at være og leve som kunstner er et frit erhverv. Maleriet 'Sat ud' tilhører Statens Museum for Kunst.