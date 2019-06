Efter skandalesagerne om chikane, verbale overfald og ulovlige rusmidler: Forfatterskolen udpeger en ny rektor

I en ualmindelig kortfattet pressemeddelelse oplyser bestyrelsen på Forfatterskolen, at Ursula Andkjær Olsen bliver rektor for den københavnske skole:

»Hun har en bred undervisningserfaring og et stort forfatterskab bag sig og har desuden været konstitueret rektor på skolen siden november 2018«, lyder begrundelsen i meddelelsen.

Ursula Andkjær Olsen, der oprindelig er uddannet cand.mag i musikvidenskab og filosofi, er en af landets mest roste og erfarne forfattere. Hun har siden februar 2016 desuden været fast lærer på Forfatterskolen og har som konstitueret rektor erfaring med ledelse.

Forfatterskolen har i en længere periode været præget af uro. Den kom for alvor til offentlighedens kendskab i oktober 2018, da bestyrelsen med formand Bodil Marie Stavning Thomsen i spidsen fyrede daværende rektor Jeppe Brixvold og samtidig satte gang i en whistleblowerundersøgelse.

Den havde til formål at afdække, om skolens ansatte havde udsat elever for chikane og blev iværksat, efter at skolen havde modtaget et brev underskrevet 55 forfattere. De bad bestyrelsen sætte gang i en uvildig undersøgelse af vedholdende rygter om skolen.

Elev blev overfuset

På det tidspunkt var forholdet mellem bestyrelsen og Brixvold allerede belastet af en række sager, der var dukket op i løbet af 2018. Hans ledelse var præget af sjusk, forsømmelser og fravær, fremgik det af en redegørelse, som skolens bestyrelsesformand sendte til kulturminister Mette Bock (LA) 16. januar i år, og som Politiken tidligere har fået aktindsigt i.

I juni 2017 havde rektoren indtaget et ulovligt rusmiddel til en fest på skolen, og det førte til en skriftlig advarsel 30. juni 2018.

Forinden havde han fået en mundtlig påtale for ikke at informere Forfatterskolens bestyrelsen om, at en mandlig lærer havde overfuset en elev under en studietur i 2016 til den svenske forfatterskole Biskops Arnö. Ifølge redegørelsen til Kulturministeriet udviklede episoden sig til et håndgemæng, hvor der blev kastet med inventar.

Læreren var blevet ansat af Jeppe Brixvold, selv om læreren allerede i 2010 var blevet bortvist fra sin stilling på Forfatterskolen, fordi han havde udsat en førsteårselev for et voldsomt verbalt overfald under en fest. Genansættelsen skete, uden at Jeppe Brixvold orienterede bestyrelsen, og det førte ifølge bestyrelsen til kritik af rektoren tilbage i foråret 2016.

Politiken har uden held forsøgt at få en kommentar fra både den nyslåede rektor og bestyrelsesformand Bodil Marie Stavning Thomsen.

Ursula Andkjær Olesen er hædret med en række priser. I 2018 blev hun nomineret til Politikens Litteraturpris for sin første roman ’ Krisehæfterne’.

I 2017 modtog hun Statens Kunstfonds livsvarige ydelse.