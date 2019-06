Radio24syv i uføre efter stunt i Den Korte Radioavis: »Det her er seksuelt mobberi, og det hører ingen steder hjemme«

Når satireprogrammet Den Korte Radioavis påstår, at afgående gruppeformand Henrik Sass Larsen har en affære med folketingskandidaten Alexander Grandt, går de over grænsen for, hvad satiren må, mener eksperter. Chefredaktøren undskylder.