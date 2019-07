Har du også problemer i sengen? Danskerne sover tilsyneladende ualmindeligt dårligt

60 procent af danskerne har inden for de seneste 14 dage været generet af søvnproblemer, viser en undersøgelse, Megafon har foretaget for Politiken. Og 43 procent tænker mere over deres nattesøvn, end de gjorde tidligere.

Der har aldrig været større fokus på søvn end nu. Søvn er blevet et nyt kulturelt statussymbol, som viser, at man har styr på tilværelsen og overskud til at tage sig af sin egen sundhed.

Men danskerne sover ret dårligt, synes de selv. Ifølge en undersøgelse, Megafon har foretaget for Politiken, har 60 procent af befolkningen inden for de seneste 14 dage været generet af søvnproblemer i mindre eller større grad. Og knap en tredjedel svarer, at de generelt ikke sover nok om natten.

»Det er blevet et nyt statussymbol at sove godt. En ny form for selvoptagethed af ens egen krop, sundhed og dødsangst«, siger kreativ direktør i kommunikationsbureauet Mensch Frederik Preisler.

Når så mange svarer, at de har problemer med at sove, skyldes det også, at vi stiller større krav til vores søvn, fordi nyere søvnforskning viser, at det er helt afgørende for hjernens sundhed at sove.

»Men ideen om den perfekte søvn er grundlæggende forkert. Der er virkelig meget fokus på søvn i de her år, og det er irriterende, at folk tror, de skal sove perfekt, for det gør de ikke«, siger professor i søvnforstyrrelser på Rigshospitalet Poul Jennum.

Med alderen falder søvnkvaliteten. Og det er især voksne mennesker, der bliver stresset over at vågne flere gange om natten. Men:

»Vi skal faktisk vågne lidt op, det er en del af hjernens overlevelsesstrategi. Så ideen om, at vi går i seng og vågner otte timer senere helt friske og kigger ud på den lyse dag, den er ikke rigtig«, siger Poul Jennum.

Hvordan sover du selv?

»Når jeg har det godt, sover jeg godt. Men ligesom alle andre er jeg sårbar over for livets genvordigheder og de ting, der kan ramme os. Derfor er jeg overordnet set udmærket sovende, men livet giver nogle gange nogle skrøbeligheder. Og det er faktisk det, mange søvnforstyrrelser handler om«.

Det massive fokus på søvn betyder også, at den tredjedel af livet, vi er bevidstløse, heller ikke længere er noget, der kun tilhører privatlivet. Ifølge Megafons undersøgelse taler en fjerdedel af os med kolleger, venner og familie om vores søvn og vores søvnproblemer.

28 procent får ifølge undersøgelsen dårlig samvittighed over for sig selv, når de sover for lidt. Og 43 procent tænker generelt mere over deres nattesøvn nu, end de gjorde tidligere.

Psykologiprofessor Svend Brinkmann er generelt skeptisk over for, at »almindelige livsfænomener« bliver indrulleret under en optimeringsdagsorden. Og det er det, der nu sker med søvnen i et samfund, hvor det nærmest er blevet »en religiøs besættelse« at være sund.